Diego Carlos regresa a la ciudad deportiva del Sevilla FC: "Que no se vaya"

Este pasado lunes, el Sevilla Fútbol Club recibió en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a uno de esos jugadores a los que la afición sigue echando de menos pese a que este verano se cumplirán cuatro años de su marcha. Si hablábamos esta misma semana de que Marcao está recuperándose de su lesión junto a Fernand Reges en Brasil, su compatriota y predecesor Diego Carlos ha sido una grata visita en las instalaciones del combinado nervionense, equipo en el que alcanzó su mejor nivel futbolístico.

El propio Sevilla compartía en sus redes sociales un par de instantáneas del fornido defensor brasileño junto a su excompañero Nemanja Gudelj, uno de los pocos jugadores que aún permanecen desde la última etapa dorada del cuadro hispalense. Diego Carlos milita actualmente en el Como, equipo en el que se encuentra cedido por el Fenerbahçe. El exjugador sevillista parece estar reencontrándose con su mejor versión en el combinado italiano tras los problemas físicos que ha sufrido desde su salida de la capital hispalense, que comenzaron con el tendón de Aquiles en el Aston Villa y se han prolongado hasta la lesión de rodilla que sufrió hace justo un año en Turquía.

El post en las redes sociales del Sevilla Fútbol Club ha causado un gran revuelo entre la afición nervionense, que ha pedido en los comentarios de la publicación "secuestrar" a Diego Carlos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El bajo rendimiento de la defensa sevillista hace a la afición desear un inalcanzable como es el regreso del brasileño, que ha dejado caer en varias ocasiones su anhelo de volver a vestir la elástica blanquirroja. Cabe recordar que el central estuvo cerca de recalar en la entidad hispalense en dos ocasiones, aunque finalmente no llegó a concretarse nada ni con el Fenerbahçe ni con el Aston Villa.

La de Diego Carlos y el Sevilla, una historia de amor

136 partidos bastaron al fornido defensor brasileño para ganarse un hueco no sólo en el corazón del sevillismo, sino en la historia de un equipo que alcanzó uno de sus puntos álgidos con el propio Diego Carlos como futbolista hispalense. A sus nada desdeñables seis goles y una asistencia hay que sumar que únicamente fue expulsado en dos ocasiones mientras militaba en el Sevilla, amén de 28 cartulinas amarillas en 11.900 minutos, lo que supone una cada 425 minutos. Este ratio es bastante bajo para un defensor, más aún teniendo en cuenta su corpulencia y poco miedo a disputar la bola, factores relevantes para que se hiciera un nombre defendiendo la elástica blanquirroja.