El viaje en tren entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla será en túnel y durará 13 minutos

La conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla se realizará "en menos 13 minutos" con la alternativa elegida por el MInisterio de Transportes, que se someterá a información pública para recibir alegaciones. Este es el tiempo de viaje previsto, frente a los 35 minutos del autobús y los aproximadamente 20 minutos del vehículo privado, según las condiciones del tráfico. Así lo ha precisado la Subdelegación del Gobierno este viernes tras el anuncio de la vicepresidenta María Jesús Montero.

El trazado elegido corresponde a la alternativa Norte 3, que además de la estación prevista en el aeropuerto, contempla una parada intermedia en el Parque Alcosa, donde viven 30.000 vecinos. Discurrirá en un 92,5% en túnel y se plantea una parada en Alcosa. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 295,7 millones de euros (IVA incluido) e incorpora la construcción de 4,7 kilómetros de vía nueva.

La Subdelegación asegura que ya está finalizado el estudio de viabilidad y el estudio informativo de esta conexión por parte del Ministerio de Transportes y ahora queda someterlo a información pública para que reciba alegaciones de ciudadanos, entidades y administraciones; redactar el proyecto constructivo y adjudicar las obras.

El Ministerio prevé que el estudio pueda aprobarse para su sometimiento a información pública antes del verano. Posteriormente se llevará a cabo el análisis de alegaciones, la remisión del expediente para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, a continuación, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras por parte de ADIF. Además, este proyecto no requiere un análisis de rentabilidad socioeconómica en aplicación del artículo 53 de la Ley de Movilidad Sostenible.

Estos estudios se han concluido con un mayúsculo retraso acumulado de 9 meses, ya que se formalizó en marzo de 2023 con vistas a tenerlo listo 24 meses después. Se analizaron siete opciones.

Más del 92% en túnel

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes en Sevilla que la nueva ruta que unirá Santa Justa y el aeropuerto discurrirá en un 92,5 % en túnel y se plantea una parada en Alcosa. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 295,7 millones de euros (IVA incluido) e incorpora la construcción de 4,7 kilómetros de vía nueva.

Esta solución que "da respuesta tanto a una reclamación histórica del conjunto de la ciudad de Sevilla como a un barrio con graves dificultades de movilidad”, ha valorado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre el anuncio de la nueva conexión ferroviaria.

El Aeropuerto de Sevilla se encuentra entre los diez aeropuertos con mayor tráfico de la red de Aena, con más de nueve millones de pasajeros al año, lo que hace relevante la incorporación de esta nueva conexión en el marco de las infraestructuras de transporte de la ciudad.

Alcosa y el distrito Este

El anuncio del nuevo acceso ferroviario ha sido objeto de valoración por parte del subdelegado del Gobierno, quien ha señalado que el proyecto constituye un avance significativo para la movilidad de Alcosa. Según el representante estatal, la zona concentra una población aproximada de 30.000 personas y continúa sin contar con una línea de metro operativa, una infraestructura cuya ejecución corresponde a la Junta de Andalucía.

“Sería deseable una respuesta por parte de la Junta”

El subdelegado ha manifestado que, en este contexto, el Gobierno de España está asumiendo actuaciones en materia de transporte público que “deberían verse acompañadas por avances por parte del Ejecutivo autonómico”. En este sentido, ha expresado que el distrito “sigue sin disponer de la línea de metro prevista” y ha señalado que “sería deseable una respuesta por parte de la Junta”.

Asimismo, ha subrayado que la Administración General del Estado está desarrollando inversiones en el entorno en materias como vivienda, a la que ahora se le suma la inversión en transportes, insistiendo en que “donde no llega la Junta de Andalucía, llega el Gobierno de España”, una idea que enmarca en su visión de equilibrio en la planificación de infraestructuras entre administraciones.

El subdelegado ha apuntado que, a su juicio, la administración autonómica debería “reclamar menos y cumplir más” en lo relativo a la red de transporte metropolitano, especialmente en los barrios del este de la ciudad.