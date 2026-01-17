Sevilla lleva dos décadas esperando la conexión del aeropuerto con Santa Justa

El crecimiento de pasajeros del aeropuerto de Sevilla, que cerró el año pasado muy cerca de los 10 millones de viajeros que aspiraba a lograr tras la ampliación, convierte en más urgente que nunca la esperada conexión ferroviaria entre San Pablo y la estación de Santa Justa. La provincia lleva dos décadas esperando esta obra.

Aparte del incremento de viajeros que se acerca a la capacidad máxima del aeródromo, otra razón de peso que obliga a tener este enlace entre los principales centros de transporte de la ciudad es la exigencia de Europa de esta conexión que marca el Reglamento (UE) 2024/1679 para el desarrollo de la red transeuropea de transporte.

Por ahora esta conexión no es más que un estudio informativo con un escandaloso retraso. La Junta terminó el suyo en 2023 y el Ministerio de Transportes encargó otro con un plazo de ejecución de dos años que están más que cumplidos. De hecho, el contrato de formalizó en marzo de 2023 con vistas a tenerlo listo 24 meses después, pero la realidad es que han pasado otros 9 meses más sin noticias. El verano pasado el contrato se modificó con la premisa de no añadir más plazo y de encarecer el encargo en 48.400 euros que elevan el importe final de este estudio informativo a 690.442 euros.

El pasado 21 de diciembre, el ministro Óscar Puente prometió que "pronto" estará definido el trazado que tendrá esta conexión y dijo que se están estudiando "tres trazados" con el objetivo de "que recoja la mayor cantidad de pasajeros posible" y también "sirva como elemento de vertebración del propio territorio". Lo afirmó en una entrevista con Prensa Ibérica, donde también apuntó que se estaría estudiando si es viable que tenga parada en la barriada del Parque Alcosa.

Fuentes del sector de la construcción consultadas por este periódico advierten que una parada en Alcosa o aprovechar el trazado actual de la línea de Cercanías C4 alejaría este proyecto del objetivo de conexión directa exprés que debería tener esta línea ferroviaria al aeropuerto. "Aprovechar el anillo de Cercanías sería más barato, pero dejaría de tener carácter de conexión directa y de servicio exprés", destacan las citadas fuentes. El gremio de la construcción señala que la alternativa más eficaz para conectar Santa Justa con el aeropuerto de Sevilla es una conexión directa ferroviaria que funcione como servicio exprés.

Precisamente lo que desaconseja el citado sector es lo que propuso la Junta de Andalucía en su estudio. Fomento de la Junta se decantaba por la alternativa 1, de casi 5 kilómetros, que unía Santa Justa con el aeropuerto aprovechando el trazado de la actual línea C4 de trenes de Cercanías, con una estación intermedia a construir en el Parque Alcosa-Sevilla Este, para atender la demanda de estos barrios. La siguiente parada era la estación del Palacio de Congreso (FIBES). Y su desarrollo sería soterrado por el bulevar del Arroyo de la Ranilla para girar a la izquierda, y cruzar el Parque del Tamarguillo y la A-4.

Las tres opciones del Ministerio

Las tres opciones sobre las que ha venido girando el estudio informativo del Ministerio excluían paradas en Alcosa o Sevilla Este, al menos hasta antes de la modificación número 1 de contrato aprobada el 25 de junio de 2025. Esas tres alternativas del ministerio tenían como elemento común partir de la estación de Santa Justa y salvar el último tramo cruzando en túnel la autovía A-4 antes de llegar al aeropuerto.

Una primera opción del estudio del Ministerio, una vez que sale del trazado ferroviario actual, es cruzar la Ronda Urbana Norte y en viaducto la Supernorte (SE-20) para dirigirse a las zonas de futuro desarrollo urbanístico, como Buenaire y San Nicolás, y cruza en túnel la autovía A-4 para llegar al aeropuerto. Esta sería la opción más económica y más viable, según fuentes del sector de la construcción.

Una segunda opción, una vez que sale del trazado ferroviario actual, cruza el anillo ferroviario entre la Supernorte (SE-20) y la Ronda Urbana Norte, y va en túnel cruzando la A-4 siguiendo en paralelo, siempre en túnel, a la A-4 hasta el aeropuerto.

La tercera opción que estudia el Ministerio es completamente subterránea: es la única que no discurre por el corredor ferroviario actual, sino que sale de Santa Justa en túnel cruzando Kansas City y sigue en túnel en paralelo a Kansas City y A-4 continuando bajo tierra hasta llegar al aeropuerto. Esta sería la alternativa más cara y con más dificultad de ejecución.

El estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla se adjudicó a la UTE formada por las empresas Geocontrol SA y Ardanuy SA por 642.042,05 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. La formalización del contrato se firmó el 6 de marzo de 2023. Según el pliego de condiciones del contrato, el estudio informativo consta de tres fases: fase I (estudio inicial de alternativas y análisis técnico de viabilidad y ambiental), fase II (Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental) y en la fase III se someterá a información pública y audiencia.

La espera de esta conexión data de hace dos décadas porque el primer proyecto de enlace de Santa Justa con el aeropuerto fue por Alta Velocidad. Se adjudicó a finales de 2009 como parte del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía que había empezado a construir la Junta. La obra costaba 274 millones, pero se paró y se anuló por los recortes presupuestarios obligados tras la crisis económica de 2008.