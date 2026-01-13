El aeropuerto de Sevilla cierra 2025 muy cerca de los 10 millones de pasajeros que se propuso con la ampliación

El aeropuerto de Sevilla ha batido todos los rércord de pasajeros al cierre de 2025, al alcanzar 9.686.487 viajeros, una cifra que sitúa al aeródromo sevillano muy cerca de su capacidad máxima, fijada en torno a los 10 millones de pasajeros anuales. Esta fue la capacidad máxima para la que se prepararon las instalaciones tras una profunda obra de ampliación que se estrenó en 2023.

La dirección del aeropuerto comandada por el ingeniero Sergio Millanes ya avisó en una entrevista con este periódico, un año después de la obra de ampliación, que esa capacidad de 10 millones de pasajeros es una estimación orientativa y no un límite rígido. Superarla no significa que el pasajero “diez millones más uno” no pueda ser atendido. En caso de que empiecen a detectarse problemas de saturación, explicó Millanes, se actuará sobre los distintos procesos que conforman la operativa aeroportuaria, como los accesos, el aparcamiento, la facturación, los filtros de seguridad, las puertas de embarque, las llegadas o la plataforma. La estrategia pasa por identificar el proceso más limitante en cada momento y reforzarlo, por ejemplo, mediante la ampliación de las puertas de embarque si fuera necesario.

La dirección del aeropuerto no esperaba que se alcanzaran los 10 millones de pasajeros al cierre de 2025, como en efecto así ha sido. Pero sí admitía que antes de que se llegue a esa cifra (eso será en 2027), habría señales previas suficientes para poner en marcha las actuaciones necesarias y adaptar el aeropuerto al aumento de la demanda, garantizando la calidad del servicio y la seguridad de los pasajeros.

Sergio Millanes, director del aeropuerto de Sevilla / José Ángel García

Los tres años mejores de la historia del aeropuerto de Sevilla

El aeródromo sevillano continúa registrando un crecimiento constante en el número de pasajeros. Lo viene haciendo en los últimos tres años de récord, los mejores de la historia del aeropuerto sevillano, según los datos anuales difundidos este martes por Aena.

Los más de 9,6 millones de viajeros actuales contrastan con los apenas 5 millones que se registraban en 2011, cuando el tráfico se situaba en 4.959.365 viajeros. Antes de la pandemia se lograron los mejores datos de pasajeros: aumentando progresivamente hasta 6.380.483 en 2018 y 7.544.357 en 2019. La irrupción de la pandemia provocó un fuerte descenso, con 2.315.825 pasajeros en 2020 y 3.444.465 en 2021. Sin embargo, la recuperación fue rápida: en 2022, ya en un escenario pospandemia, el aeropuerto volvió a rozar los niveles previos con 6.779.453 viajeros.

La tendencia alcista se ha consolidado en los últimos ejercicios. En 2023 se superaron por primera vez los ocho millones de pasajeros (8.071.524), en 2024 se alcanzaron los 9.175.759 y las previsiones para 2025 apuntan a 9.686.487 viajeros, una cifra que situaría al aeropuerto muy cerca de su capacidad estimada actual, fijada en torno a los 10 millones de pasajeros anuales.

La clave, el tráfico internacional

La clave fundamental del crecimiento del aeropuerto de Sevilla en los últimos años ha sido el incremento del tráfico internacional. Hace una década, en 2014, los pasajeros que se movieron en vuelos con origen/destino en el extranjero representaban el 41,8% de la actividad del aeropuerto, mientras que en 2025 aportaron el 53,8%. La aportación del tráfico foráneo ha subido 12 puntos porcentuales en la última década y sigue creciendo a un ritmo muy significativo.

El tirón del destino Sevilla está también detrás del fuerte crecimiento del tráfico, así como el trabajo que Aena y las instituciones locales vienen desarrollando desde 2014 de manera conjunta, a través de la mesa de conectividad, para contribuir a la captación de tráfico. El aprovechamiento de sinergias entre los distintos agentes implicados en esto es fundamental. En el caso concreto de Aena, como gestora de la infraestructura, hay varias líneas de trabajo, en el marco de esa colaboración: