Cuatro patinetes retirados en el primer día de multas en Sevilla

La Policía Local de Sevilla intervino el lunes cuatro patinetes, en la primera jornada en la que los agentes de este cuerpo comenzaron a denunciar las infracciones cometidas por los usuarios de vehículos de movilidad personal, en cumplimiento de la nueva ordenanza municipal que regula este tipo de aparatos. Además, se pusieron seis denuncias por infracciones graves, aunque el dato total de denuncias está todavía por conocer. Así lo indicó el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, en declaraciones a los periodistas tras el acto de celebración del día de los Bomberos.

Sanz recordó que "la ordenanza tiene por objetivo mejorar la seguridad del usuario del patinete, dándole más visibilidad y elementos de protección, y también la del peatón". No precisó qué tipo de infracciones eran las graves que motivaron las citadas seis multas. Durante la mañana del lunes, la Policía Local de Sevilla estableció controles en distintas zonas de la ciudad. Una de ellas fue el distrito Macarena, en concreto en la calle Sor Francisca Dorotea a la altura de la avenida de la Barzola. Allí, los agentes pararon a numerosos usuarios de patinetes que iban incumpliendo algunas de las medidas que contempla la nueva ordenanza.

No llevar casco fue la infracción más común a lo largo de la mañana. También era habitual que no tuvieran seguro, aunque esto es más complejo, puesto que para ello hace falta un paso previo: registrar el patinete en la Dirección General de Tráfico. Son muchos los usuarios que afirman que no han podido completar el paso para hacer el registro. Claro que también está la opción de no usarlo mientras no pueden registrarse ni contratar un seguro.

En esta zona de la Macarena, la Policía Local intervino dos de los cuatro patinetes a los que se refirió este lunes el alcalde. Ambos estaban trucados para alcanzar velocidades superiores a las permitidas en la ordenanza. Uno de ellos llegó a marcar 54 kilómetros por hora en el aparato que utiliza la Policía para comprobar la velocidad máxima de estos vehículos. Es decir, una velocidad superior a la permitida para los turismos en la ciudad.

El otro patinete alcanzaba los 39 kilómetros por hora. Este caso fue especialmente llamativo, puesto que tenía el número de serie borrado, por lo que no puede acreditarse su procedencia legal. Lo llevaba un menor de edad que se quiso dar a la fuga cuando vio el control, pero fue interceptado por los policías.