Una nube tóxica amenazó Sevilla el miércoles de Feria de 2025

Una fuga de ácido nítrico en el Puerto supuso una amenaza para Sevilla el pasado 7 de mayo, miércoles de Feria. Así lo ha revelado este martes el jefe del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, Luis López. "Mientras la gente disfrutaba de la fiesta, a poca distancia se producía un grave accidente. En el Puerto Oeste, una fuga de ácido nítrico en una empresa dedicada a los fertilizantes, sobre las 15 horas, un reactor de producción produjo una nube tóxica que amenazaba no sólo a los que disfrutaban la Feria, sino a todo el tejido de la ciudad", expuso el responsable del cuerpo en su discurso del acto central del día del patrón de los Bomberos, que es San Juan de Dios pero que este año se ha adelantado unos días a la onomástica, que se celebra el 8 de marzo.

"Nos organizamos y coordinamos bomberos, 061, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y Protección Civil. Para la gestión de la emergencia aplicamos las últimas tecnologías en determinación de escenarios, valorando parámetros como la temperatura, presión, humedad, viento... Fuimos registrando la evolución de la nube tóxica cada dos minutos. Varios operativos actuaron directamente sobre la fuga, protegidos con trajes NRBQ, y procedieron a su control y extinción", añadió López. "Poca gente se enteró de la situación. Los que la conocíamos, gracias al control continuado sobre los gases, pudimos valorar que no afectaría a la Feria y así pudo discurrir con normalidad".

El episodio era desconocido hasta hoy. Al término del acto, el jefe matizó que quiso incluir este incidente en el balance del año porque es una "intervención extraordinaria", que no es nada habitual en la rutina de los Bomberos. "Es un tipo de siniestros a los que no estamos acostumbrados", dijo, para apuntar luego que "no hubo un riesgo importante" y que "no se planteó la posibilidad de evacuar la Feria, pues la fuga no tenían unas dimensiones para ello, aunque sí había que controlarla".

Además, López destacó el extraordinario trabajo realizado por los Bomberos durante el apagón general del 28 de abril, cuando los bomberos que estaban fuera de servicio acudieron a sus puestos de trabajo para incorporarse al servicio. Ese día, los bomberos no esperaban las llamadas, pues no había comunicaciones, sino que salieron en los camiones buscando posibles incidentes. Muchos de ellos eran rescates en ascensores. "No sabemos ni cuántos hicimos, fue un sinfín. Afortunadamente no se produjo ningún siniestro de envergadura, pues la falta de comunicaciones no permitía una respuesta inmediata. Aquel día se pusieron a prueba los servicios de emergencias, y a la población en general. Todos, dentro de nuestras posibilidades, ofrecimos lo mejor de nosotros".

También destacó el jefe de los Bomberos de Sevilla el incendio en el parque del Guadaíra del 12 de agosto y los "innumerables servicios con motivo de la lluvia". Las emergencias gestionadas por los Bomberos fueron 6.131, un 7% más que el año anterior, a una media de 17 salidas diarias. De ellas, 1.300 fueron incendios.

El discurso tuvo una parte muy reivindicativa, en la que Luis López remarcó la plantilla es limitada y que existen "numerosas vacantes pendientes de cubrir, a pesar de lo cual se sigue respondiendo con la mayor profesionalidad". La carencia, a nivel de mandos, es del 50%. Para poder mantener la respuesta rápida e inmediata, es necesario un "sacricifio del personal" en sus días de descanso. "La situación se agrava en vacaciones, que exige doblar guardias. Esto no sólo afecta al bombero, sino a sus madres, parejas, hijos...". El responsable del cuerpo agradeció un cambio legal que permitirá la promoción interna, "que liberará plazas" y podrá servir para completar por fin la plantilla.

El alcalde, José Luis Sanz, anunció que seguirá mejorando la plantilla, las instalaciones y los equipamientos de los Bomberos. "Se han incorporado hace unos meses 45 nuevos bomberos, 67 se van a incorporar en 2026 y habrá una promoción interna de 30 plazas, al tiempo que se convocarán otras 28", dijo Sanz, que recordó que el año pasado el Ayuntamiento invirtió 15 millones de euros en las reformas de los parques, aunque sólo se ha iniciado la del Parque Central, el del Puente de San Bernardo. La del Polígono Sur está a la espera de que se adjudique a una segunda empresa por los incumplimientos de la primera. Las de la Carretera Amarilla y Pino Montano están esperando el visto bueno de la intervención municipal. A ello se le añaden siete millones para renoivar la flota de vehículos. "Hemos hecho muchas cosas, pero queda mucho por hacer", concluyó el alcalde.

"No sé ahora mismo cuántas vacantes hay, pero el objetivo fundamental de este gobierno es seguir incrementando las plazas tanto de la Policía Local como de los Bomberos", apuntó Sanz después, en declaraciones a los periodistas.