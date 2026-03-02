Oso y Abde dominaron los dos tiempos desde la banda izquierda

Empate en el primer derbi oficial disputado en el Estadio La Cartuja y sensaciones muy diferentes para los béticos y los sevillistas. El equipo de Pellegrini fue más efectivo en el primer periodo, pero la escuadra de Almeyda fue capaz de reaccionar para empatar e incluso para acariciar el triunfo en la segunda mitad.

Oso | Le dio al Sevilla un punto de osadía del que carecía

Oso es felicitado por Alexis Sánchez tras su gran pase en el 2-1. / Jose Manuel Vidal | Efe

La entrada del zurdo, tanto como extremo como lateral y carrilero, que jugó en las tres posiciones, cambió absolutamente la faz del partido. Se comió a Antony en todos los duelos individuales, quitándole la pelota casi siempre, se proyectó en ataque y encima dio el pase a Alexis en el 1-1.

Abde | Lideró al Betis en la primera mitad y casi hace el 3-2

Abde puga por un balón con Azpilicueta. / Antonio Pizarro

El futbolista marroquí fue el mejor de los verdiblancos, sin ningún género de dudas. Hizo la jugada del 1-0, aunque Antony la adornó con su espectacular chilena, y le metió un gran pase a Fidalgo en el 2-0. Hasta pudo hacer el 3-2 cuando había llegado el empate con el tiro al poste.

Fornals | Precipitado y sin fondo, no fue el mismo del otro derbi

Fornals pugna con Sow un balón aéreo. / Jose Manuel Vidal / Efe

La actuación del castellonense no tuvo nada que ver con su protagonismo en el derbi de la primera vuelta. Explicó con su hundimiento en la segunda mitad el porqué del cambio de Pellegrini contra el Rayo Vallecano y el Betis entero lo notó en demasía. El equipo se quedó a oscuras.

Akor Adams | Pedirle calidad para el 2-3 ya sería demasiado

Akor Adams celebra con Isaac el gol del empate sevillista. / Antonio Pizarro

Jugó un buen partido en el Estadio La Cartuja en líneas generales. Pero desaprovechó la gran oportunidad en el tiempo de prolongación para lograr el triunfo. El pase, muy parecido al que recibió Fidalgo, exigía la misma solución que le dio el bético, remate a la primera, pero eso ya es pedirle demasiado, tal vez.