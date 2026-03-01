Pellegrini: "Inconscientemente nos echamos atrás"

No estaba nada satisfecho Manuel Pellegrini por el empate en el derbi de un Betis que sigue sin lograr los dos triunfos en la Liga en una temporada ante el eterno rival y no aprovechó la derrota del Villarreal para seguir recortando la distancia. Con el 2-0 el conjunto verdiblanco se vio ganador tras un buen primer tiempo, pero todo cambió tras el descanso y en una segunda parte en la que el "Sevilla fue mejor" llegó un empate que deja en el técnico bético un "sabor amargo".

"El sabor de boca es amargo tras un gran primer tiempo en el que tuvimos dos goles de ventaja y un segundo en el que sin ninguna razón le entregamos el balón y dimos un paso atrás. Estaba el partido para seguir igual y rematar", indicó el preparador verdiblanco, que explicó, sin llegar a hacerlo, el cambio de una parte a otra: "Inconscientemente con el 2-0 no nos estaban haciendo daño y se quiso mantener el resultado echándonos atrás, pero era un rival poderoso en lo físico".

"En la primera parte tuvimos más recuperaciones y ganábamos los duelos y todo cambió en el segundo tiempo esperando que ellos se equivocaran. No estaban produciendo grandes ocasiones de gol hasta el 2-1, pero sí tenían ellos el control", aseguró el chileno, que sólo hizo dos cambios en el partido a pesar de que físicamente había jugadores que iban muy justos de gasolina ya: "Tras el 2-1 hicimos cambios porque el equipo no estaba funcionando. Colocamos a dos por el medio para ayudar ante sus dos centrales. Una cosa es lo que uno quiere hacer y otro lo que resulta. El Sevilla estuvo mejor en el segundo tiempo".

Cuestionado de nuevo por el motivo del paso atrás de los suyos indicó: "Inconscientemente nos echamos para atrás. Nos fuimos echando cada vez más atrás y les entregamos el balón", indicó el míster, que no quiso hablar del incidente final de Antony con un grupo de aficionados que le exigían más implicación: "Todos estamos tan frustrados como están los hinchas por este resultado ante el máximo rival y por haber tenido el triunfo cerca. Desgraciadamente nos duele a todos muchos el resultado".