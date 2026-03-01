El Sevilla pidió la segunda tarjeta amarilla a Antony por un pisotón sobre Oso

La tensión que se vive a lo largo de la semana en Sevilla con la llegada del Gran Derbi llega a su punto álgido en cuanto el colegiado indica el comienzo del encuentro. Durante esta edición del duelo de la capital hispalense, que ha finalizado con empate a dos entre Real Betis y Sevilla Fútbol Club, los jugadores de ambos equipos sabían de la importancia que tenía el resultado final y lo han dado todo sobre el césped de un Estadio de La Cartuja que ha disfrutado de su primer enfrentamiento oficial entre los dos equipos.

En una de esas jugadas donde la tensión era más que palpable, Antony pegó un pisotón a Oso que pudo haber significado la segunda amarilla y consecuente expulsión del futbolista brasileño. Sin embargo, el colegiado De Burgos Bengoetxea decretó que la acción no era merecedora de cartulina, por lo que el jugador del Real Betis permaneció sobre el césped hasta que el colegiado vasco decretó el final del encuentro. De nada sirvieron las protestas del Sevilla en el 80, cinco minutos antes de que Isaac Romero hiciera el segundo y lograse rescatar un punto que se antoja vital para la salvación.

Un derbi con pocas amarillas

Seis cartulinas en total ha mostrado De Burgos Bengoetxea en su segundo derbi sevillano, tres para el Real Betis Balompié y otras tantas para un Sevilla Fútbol Club que ya sabe que no podrá contar con Gabriel Suazo para la visita del Rayo Vallecano al Ramón Sánchez-Pizjuán. El lateral chileno fue sustituido al descanso precisamente por Oso, quien ha sido fundamental para lograr el empate con ese centro al primer palo que Alexis Sánchez ha rematado para hacer el dos a uno. También fueron amonestados Isaac Romero y Juanlu Sánchez, el primero de ellos por quitarse la camiseta al lograr la igualada en el 85.

Por parte del Real Betis, además del mencionado Antony, han visto la tarjeta amarilla tanto Diego Llorente como Natan. Los centrales del cuadro verdiblanco son parte del once titularísimo que Manuel Pellegrini suele disponer, aunque ahora debe empezar a rotar debido al regreso de la UEFA Europa League que tanto ilusiona al combinado verdiblanco. Con los octavos de final frente al Panathinaikos a la vuelta de la esquina, el chileno y su plantilla son consicentes de que deben dejarlo todo sobre el verde si quieren tanto pasar de ronda como seguir manteniéndose en una quinta plaza que podría dar acceso a la UEFA Champions League el próximo curso.