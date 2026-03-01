Los derbis entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club suelen dejar detalles en las gradas de los diferentes estadios, y La Cartuja no ha sido una excepción. En el Gol Sur del actual feudo verdiblanco se han desplegados dos pancartas con la frase "La pasta de los padres, la traición de los hijos", en clara alusión a todos los problemas existentes en la cúpula sevillista, especialmente entre José María del Nido Benavente y su hijo José María del Nido Carrasco.