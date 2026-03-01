Nueva polémica con Matías Almeyda: no ve el derbi entre Betis y Sevilla en el Estadio de La Cartuja
El técnico bonaerense aún debe cumplir cuatro partidos más de sanción
Este es el motivo por el que Biris Norte ha accedido tarde a La Cartuja
La sanción a Matías Almeyda por su expulsión y posterior comportamiento durante el encuentro que enfrentó a Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés aún sigue trayendo cola. El bonaerense fue sancionado con siete partidos lejos del banquillo, cumpliendo el tercero frente al Real Betis Balompié en el Gran Derbi que se ha comenzado a disputar este domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 en el Estadio de La Cartuja. Las apelaciones del cuadro nervionense parecen no haber servido de nada a ojos de un Comité de Apelación que ha desestimado el recurso, elevado a última instancia al TAD. Sin embargo, el técnico sevillista ya se ha perdido tres encuentros, el último de ellos marcado por la polémica.
A lo largo de esta semana se han ido conociendo distintas informaciones sobre el espacio habilitado por el Real Betis para que Almeyda viera el choque, un palco situado en la grada de Fondo de La Cartuja al que el técnico del Sevilla únicamente podría acceder pasando alrededor de los aficionados verdiblancos. Finalmente, esta opción se ha descartado y, tal y como ha informado DAZN antes del pitido inicial, el bonaerense se ha quedado en el autobús blanquirrojo para ver desde ahí el encuentro. Si bien no es la opción más cómoda, parece la más segura para él y la menos jaleosa tanto para sevillistas como para béticos.
También te puede interesar
Lo último