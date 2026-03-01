Este es el motivo por el que Biris Norte ha accedido tarde a La Cartuja para el Betis-Sevilla

El Gran Derbi sevillano sigue demostrando año tras año que no es un partido más. El ambiente, que nunca parece terminar de destensarse, llega a su punto álgido en las horas previas a un encuentro que puede marcar el curso para ambos equipos. Mientras que el Sevilla Fútbol Club busca tres puntos que le permitan superar la barrera de los 30 y acercarse aún más a la permanencia, el Real Betis Balompié tratará de hacerse fuerte en la quinta plaza y colocarse a seis puntos del tercer puesto que ocupa el Atlético de Madrid, empatado a 51 con el Villarreal CF.

En un choque marcado por la novedad de su ubicación, primer derbi oficial que se juega en el Estadio de La Cartuja, la afición sevillista ha llegado al feudo hispalense alrededor de las 16:15, dos horas y cuarto antes del duelo. Encabezando la comitiva, que llegó en tren desde la Estación de Santa Justa, se encontraban los Biris Norte, que no pudieron acceder junto al resto de la expedición al interior del coliseo cartujano. El motivo, según ha podido saber Diario de Sevilla, eran las camisetas que portaban con el nombre del mencionado grupo ultra, siendo requisadas por la Policía Nacional y retiradas para permitir su entrada al recinto.

Protesta de Biris Norte durante el comienzo del Sevilla-Levante / Antonio Pizarro

Biris Nortes, 'censurados' por LaLiga

Esta no es la primera polémica de la temporada 2025/2026 en relación a los ultras del Sevilla Fútbol Club, quienes tuvieron que retirar dos pancartas del Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán tras las denuncias de LaLiga. A su misma vez, estas eran sustitutas de las primigenias en las que podía leerse "Biris" y "Ultras 1975", que fueron cambiadas por "Ultras" y "Guardianes de Nervión" hace algunos años. Los propios Biris tomaron medidas a modo de protesta contra el organismo nacional, tachando la que se encontraba en la entrada del vomitorio con un "Censurado" junto al lema "Contra la ley 19/2007".