En directo de la última hora del derbi Betis - Sevilla

Betis y Sevilla se enfrentan desde las 18:30 con el aliciente de la novedad del estadio de la Cartuja, casa provisional de los béticos durante las obras del nuevo Benito Villamarín. Los verdiblancos llegan en plena lucha por Europa y con la Champions League en el punto de mira, mientras que los sevillistas intentarán dar otro paso más hacia la salvación encandenando su victoria seguida.

Sea cual sea el estado de forma de ambos equipos, y aunque los locales parezcan claros favoritos, cualquier cosa puede pasar en un partido en el que siempre se igualan las fuerzas, con el precedente de la incontestable victoria de los de Pellegrini en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la ida por 0-2.