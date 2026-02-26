El Nottingham Forest o el Panathinaikos será el rival del Betis en octavos de final de la Europa League

El Betis conocerá hoy, a partir de las 12:30, su camino en la Europa League, cuyo siguiente paso será la ronda de octavos de final que jugará ante el Nottingham Forest o el Panathinaikos que dirige Rafa Benítez. Ayer se cerraron los play off de acceso con los equipos clasificados entre los puestos noveno y vigésimo cuarto, ocho duelos entre los que resultaron ganadores el Forest y el Panathinaikos frente al Fenerbahçe (pese a perder por 1-2 en suelo británico haciendo bueno el 0-3 que se trajo de Turquía) y el Viktoria Plzen (en la tanda de penaltis tras un 3-3 en el global), respectivamente, siendo uno de los dos el rival del conjunto verdiblanco en la siguiente eliminatoria, cuyo partido de ida se disputará el 12 de marzo y la vuelta, en La Cartuja, una semana después, el día 19. Se da la circunstancia de que contra el conjunto inglés ya jugó en la primera jornada con 2-2 en La Cartuja un choque que se complicó bastante.

En el sorteo que tendrá lugar hoy en Nyon (Suiza) se conocerá ya el camino completo del cuadro hasta la final de Estambul del próximo 20 de mayo. Queda mucho de momento para hablar de ella y clubes de nivel como el Aston Villa, la Roma, Lyon, Oporto y Friburgo, entre otros. El equipo de Pellegrini, cuarto en la fase liga, es favorito en esta ronda para pasar a cuartos de final, que se disputarán el 9 y el 16 de abril. El Betis mantendría todavía su condición de cabeza de serie jugando el segundo encuentro en casa, sólo dos días antes de la final de la Copa del Rey prevista para el 18 de abril, lo que podría generar un problema para la RFEF en el uso del estadio, del que dispondría sólo con dos días de margen, si bien no es un problema que ataña al club heliopolitano.

Las semifinales del segundo torneo continental están previstas para el 30 de marzo y el 7 de mayo, mientras que el título se decidirá el 20 de mayo.