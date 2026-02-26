Pellegrini, el técnico que 'aprendió' a jugar los derbis

Para un entrenador con su trayectoria y miras a largo plazo, de proyecto, durante un tiempo el derbi sevillano fue un partido más que valía tres puntos como el resto de jornadas. Pero Manuel Pellegrini es, pese a su experiencia, un técnico en continuo aprendizaje. De ahí el secreto de una ambición inconformista. De todo saca alguna lección que anotar y con el tiempo ha aprendido el significado, más allá del fútbol, del duelo de máxima rivalidad hispalense. Sería difícil ahora escuchar al chileno aquello de que prefiere quedar el quinto y no ganarlos que acabar el 15 y llevarse los dos. Y puede que lo siga pensando, pero el Ingeniero, que ya lleva tiempo en la ciudad, sabe ya cómo hablarle a su afición en una previa tan especial.

El caso es que los números son siempre interpretables. Por mucho tiempo al preparador bético se le achacó desde algunos sectores que no sabía jugar este tipo de encuentros. En muchos mereció más, pero tuvieron que pasar 10 partidos con el Sevilla sin ganar antes de conseguir en la Liga el primer triunfo la pasada campaña. Sin embargo, a esa marca se le podría dar la vuelta para apuntar que sólo perdió uno de los últimos siete duelos con el cuadro nervionense sin olvidar que cayó de su lado antes el polémico derbi de Copa del Rey de 2022, paso clave para acabar levantando el título en La Cartuja después.

De hecho, hay que ponerlo todo en perspectiva, ya que Pellegrini coge en la 2020-21 a un equipo que venía de ser decimoquinto la temporada anterior, mientras que el Sevilla había acabado cuarto, clasificándose para la Champions. El entrenador ha sido clave para darle la vuelta a la tortilla a esa situación. En su primera campaña redujo la distancia, acabando los verdiblancos sextos, logrando la primera de las cinco clasificaciones europeas seguidas que encadena, y el Sevilla cuarto, empatando el primer derbi en Heliópolis y perdiendo el de la segunda vuelta por 1-0. Poco a poco las dinámicas se han ido invirtiendo y si bien cayó también en las dos citas de la 2021-22, desde el curso 2022-23 sólo cayó una vez más, en octubre de 2024 (2024-25) con aquel polémico penalti que Martínez Munuera señaló por mano de Diego Llorente.

Por el camino es cierto que se quedaron empates con sabor a derrota como el de la 2022-23 en el Benito Villamarín cuando los verdiblancos ganaban por 1-0 y jugaban en superioridad numérica por la expulsión de Montiel, pero las rojas que vieron Fekir, al final del primer tiempo, y Borja Iglesias, al poco de la reanudación, impidieron al Betis aguantar el resultado para ceder una igualada. Como amargo fue el 1-1 de la 2023-24, cuando Isco adelantó a los béticos en Heliópolis y Kike Salas acabó empatando. Para entonces la dinñamica ya había cambiado y era a los sevillistas los que le sabía a triunfo una igualada.

Pero las tornas han ido cambiando y Pellegrini 'aprendió' a jugar estos derbis. Una derrota de los últimos siete y dos seguidos ganando, ya que el curso anterior se impuso en casa por 2-1 y en este ejercicio venció en Nervión por 0-2 mostrando una superioridad palpable sobre el terreno de juego, que se tradujo en el lanzamiento de objetos desde la grada que casi conlleva a la suspensión del encuentro. Ahora el preparador chileno, el que decían que no sabía jugar los derbis, puede convertirse en el primero que gana tres consecutivos con el Betis desde que se disputan desde 1928.

En otras cinco ocasiones los heliopolitanos enlazaron dos triunfos en la historia de los derbis, pero nadie lo ha hecho tres veces y Pellegrini puede seguir haciendo historia. Se impuso por 2-1 en el choque de la segunda vuelta de la pasada temporada y 0-2 en casa del eterno rival este ejercicio, por lo que otro triunfo triunfo se convertiría en una nueva marca del Betis del chileno, que si bien se centra en su objetivo de clasificar por sexta vez al equipo para competiciones europeas, quién sabe si para la Champions si España acaba ganando la plaza extra, ya ha aprendido a jugar y ganar los derbis, esos partidos que en Sevilla son más que tres puntos en juego.

Además, de ganar, Pellegrini igualaría el número de derrotas totales que acumula en los derbis. Ha disputado doce, contando el de Copa, sumando tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas.