La Policía Local de Sevilla multará a los usuarios de patinetes a partir del lunes

La Policía Local de Sevilla multará a partir del próximo lunes a los usuarios de patinetes que infrinjan la nueva ordenanza municipal. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la presentación de los nuevos vehículos de la fuerza municipal. El regidor explicó que ya se está denunciando en los casos más graves, pero por norma general la Policía está siendo "flexible" y haciendo "una tarea pedagógica", es decir, informando a los usuarios de cuáles son los requisitos que deben cumplir. A partir del lunes, los agentes procederán a denunciar todos los incumplimientos.

"Es una norma que pretende dotar de más seguridad al usuario del patinete, y también al peatón", indicó Sanz, que recordó que la ordenanza responde a una necesidad, pues son muchas las personas que acuden a diario a los servicios de urgencias de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío con lesiones sufridas en accidentes con vehículos de movilidad personal. "Se trata de proteger al usuario con más medios, y también al peatón", insistió el alcalde.

La ordenanza municipal establece sanciones de hasta 200 euros para los infractores. La normativa impone el uso obligatorio del casco, así como del chaleco reflectante cuando haya poca visibilidad, y fija en 15 años la edad mínima para circular. También delimita por dónde pueden desplazarse estos vehículos: sólo podrán utilizar el carril bici los patinetes con una potencia máxima de 250 vatios, y en general, deberán respetar las mismas restricciones de circulación que afectan a las bicicletas. En materia de estacionamiento, queda prohibido aparcar en aceras y zonas peatonales o amarrar los patinetes a mobiliario urbano, árboles o señales.

Sobre las críticas del sindicato Sppme, mayoritario en la Policía Local, acerca de la falta de formación de los agentes para aplicar la ordenanza, el alcalde aseguró que los agentes tienen "formación" y que "no empezaron a actuar desde ayer".

El alcalde presentó este jueves los nuevos vehículos de la Policía Local, que contará a partir de ahora con 149 coches y furgones, 21 unidades más en total. Esto ha supuesto una inversión de 13 millones de euros en unos coches que son de una gama más alta que la anterior. Casi todos son de la marca Toyota y los furgones son Ford, en un renting que ha sido posible gracias a la colaboración del Banco Santander y del concesionario Nimo Gordillo.

Algunos de estos vehículos empezarán a patrullar desde este jueves y la flota se irá renovando por completo en los próximos días. Sanz destacó que son menos contaminantes y cuentan con motores con tecnología híbrida, lo que reduce considerablemente el consumo de combustible. Hasta ahora, la Policía gastaba 26.500 euros al mes en carburante. Se calcula que con los nuevos coches se ahorren unos 160.000 euros al año en este concepto.

"Es una gama más alta, con una motorización apropiada para las funciones de la Policía y unos extras que los anteriores no tenían, como llantas de aleación, navegación, cámaras de visión trasera o luces led. Todos los vehículos están equipados también con un desfibrilador", indicó el regidor. Sanz recordó que seguirá mejorando las condiciones de la Policía Local de Sevilla, para la que hay prevista una nueva convocatoria de 150 plazas "para seguir creando empleo público", y admitió que todavía cuenta con "instalaciones muy deficitarias".

La presentación de los vehículos se desarrolló en el Parque de María Luisa, en la zona trasera del Pabellón Real. La rueda de prensa del alcalde fue bastante dificultosa, pues un grupo de peones de limpieza de los colegios, que están en conflicto con el Ayuntamiento, estuvo lanzando continuamente proclamas, lo que hizo prácticamente imposible que José Luis Sanz pudiera oír bien las preguntas de los periodistas.

El alcalde estuvo acompañado por los principales responsables de la Policía Local. Al frente de la misma se encuentra ahora el intendente mayor Mariano Mateo Parejo, que está en el cargo de forma accidental, al encontrarse de baja médica el jefe del cuerpo, Antonio Luis Moreno. Presumiblemente será Mateo quien mande la Policía Local durante las próximas fiestas de primavera.