Inter 5-3 Betis: Dos desconexiones ponen punto y final al sueño de la Youth League

Era un día histórico para el Real Betis Balompié y su cantera. Después de hacer unas fases anteriores de la UEFA Youth League impecables, destacando por encima de todas esa eliminación al Oporto pasando por encima del equipo luso, el Juvenil DH de Javier Barrero se las veía con uno de los cocos de la competición, a partido único y en su casa: el Inter de Milán. Además, con bajas muy importantes y significativas, como las de Manu González en la portería, Óscar Masqué y Mario Navarro en el lateral diestro. Y la cita era histórica porque de ganar, pasarían por primera vez en la historia a los cuartos de final de la más que conocida 'Champions de Juveniles'.

Aunque esa importancia no se vio reflejada en los pensamientos de los verdiblancos durante los primeros 10 minutos de partido. En el minuto 2, nada más arrancar el encuentro, los de Barrero cometían un penalti que transformaría Idrissou, cuatro minutos antes de poner el segundo en el marcador y azotarle con un verdadero jarro de agua fría a los verdiblancos. Pero la realidad es que fue un mero espejismo. A partir de ese momento el juvenil bético se haría amo, dueño y señor de la pelota y de las ocasiones.

Morante, un golpe de efecto en el Betis

José Antonio Morante es uno de los líderes de este equipo. Al pasar la media hora de partido, con un golpeo sublime de falta como siempre acostumbra, anotaba un verdadero golazo y firmaba el recorte de distancias. Un tanto que le dio alas al Betis. Sus compañeros comenzaron a creer y las llegadas a la portería italiana se seguían sucediendo. Y si ya había aparecido uno de los futbolistas clave del Juvenil DH, quedaba por aparecer otro: Rodrigo Marina. Y vaya si lo iba a hacer.

Primero, como no podía ser de otra forma, aumentando los ánimos de sus compañeros con un buen gol de cabeza en el minuto 45, un tanto completamente psicológico que multiplicaba la alegría en el banquillo de Javier Barrero y que suponía un golpe de efecto en contra total para los rivales italianos. Luego, tras comenzar la segunda parte (en un partido que parecía la continuación de los últimos minutos de la primera mitad con enorme insistencia bética), el delantero culminaba con un contundente tiro cruzado una buena conducción de Iván Corralejo. El Betis remontaba y se desataba la locura en Milán. Pero la alegría no les duraría demasiado. Un error del guardameta verdiblanco, alegría que le faltó contundencia en un despeje a balón parado, dejaba el balón en bandeja para Idrissou, que sin buscarlo, encontraba el empate a falta de 20 minutos.

Tocaba seguir remando al final del partido

Las desconexiones en la élite se pagan muy caro, y a nivel de cantera, es lo máximo a lo que podía aspirar el Betis. Y si se perdona, se acaba pagando. En dos desconexiones recibía cuatro goles. Dos en el inicio del partido, y otros dos a falta de algo más de un cuarto de hora que momentáneamente les dejaba fuera de la competición. Les volvía a tocar seguir remando y remontar en tiempo récord. Resultado durísimo para el conjunto heliopolitano que había que ver si no les afectaba anímicamente.

Aunque es cierto que seguía llegando a la zona de peligro rival, pero las sensaciones de cercanía a la hora de poder conseguir el empate no eran las mismas. Aparecían los cambios, el miedo y la precipitación en algunas jugadas. Además, coincidió con el mejor momento de gestión por parte del conjunto nerazurri. En el minuto 81, se produjo la mejor ocasión. Un testarazo increíble de Rodrigo Marina a la escuadra que conseguía salvar con una gran parada el portero albanés del Inter. Para rematar, el combinado italiano culminaba el choque con una falta cometida por Emmanuel, que se iba a la calle, y anotada por Marello. La acumulación de errores condenó.

El Betis lo intentó, en los últimos minutos con más corazón que cabeza, pero no pudo conseguirlo. Se escapaba el sueño de hacer historia y pasar a los cuartos de final de la UEFA Youth League. Aun así, la temporada de este grupo está siendo muy buena, compitiendo de tú a tú con los grandes del fútbol europeo y español y todavía está muy vivo tanto en liga como en la Copa del Rey, con esa Final Four en la mirilla.