Dimite el alcalde de La Algaba tras ser denunciado por acoso sexual por un menor

Dimite el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Aguera (PSOE), tras la denuncia por presunto acoso sexual a un menor de edad, aprendiz en la Escuela Municipal de Tauromaquia. Aguera ha comunicada esta mañana esta decisión en un encuentro que ha mantenido con trabajadores municipales, familiares y algunos vecinos que han querido acercarse hasta el Consistorio.

El abogado Juan Silva de los Reyes, que va a defender al hasta ahora regidor algabeño, ha confirmado a este periódico la renuncia de Diego Aguera ante lo ha calificado como una "denuncia política" de la que está seguro será archivada, pero que ha llevado al primer edil a tomar esta decisión para "no mancillar" el nombre de La Algaba.

"Se han inventado una cosa de este calibre como si el alcalde fuera de la pandilla de Jeffrey Epstein"

El letrado ha insistido en que el contenido de esta "denuncia política", "por suerte o por desgracia ya se conoce por prensa" y en este sentido ha afirmado que van a "demostrar la inocencia del alcalde y la manipulación" del contenido de esos mensajes. Juan Silva ha añadido que detrás de esta denuncia están los "casi 6.000 votos y 12 concejales que el PSOE tiene en La Algaba y llevan 16 años intentando derribarlos sin éxito, por lo que se han inventado una cosa de este calibre como si el alcalde fuera de la pandilla de Jeffrey Epstein", ha ironizado.

Dice el letrado que la denuncia parte del ex director de la escuela taurina, que tiene un "odio ascentral al alcalde, un torero fracasado que no quiere volver a coger la escoba y que ha hecho chantaje a este chaval y a sus padres y que los ha metido en esta situación tan increíble", por lo que el abogado anuncia que presentará una querella criminal por injurias y calumnias y por denuncia falsa contra el denunciante.

La defensa del alcalde añade que la denuncia presentada es "un acto de cobardía por parte de una persona frustrada y de unos políticos que han usado a esta persona y a un menor", y ha anunciado que también denunciará a esos responsables políticos.

El alcalde ha presentado esta mañana su renuncia al cargo para "no mancillar el nombre de La Algaba", si bien su abogado ha precisado que sólo deja el puesto "por unos meses", por cuanto avanza que cuando la denuncia sea archivada "nada le impedirá volver a presentarse el año que viene en las elecciones municipales".

Sobre los mensajes enviados al menos de edad, ha precisado que son "de hace más de un año" y no son del programa de mensajería Whatsapp, sino que son de las redes sociales. "El alcalde no recuerda haber tenido esa conversación", ha dicho su abogado, que ha añadido que habla con "gente de todas las edades" y como tiene un gran volumen de mensajes va borrándolos para no saturar la memoria de su teléfono.

Juan Silva de los Reyes ha indicado asimismo que es "probable" que los denunciantes hayan hecho una "invención, son unos pantallazos, y por ello estaremos a lo que la prueba pericial diga" de esos mensajes. En cualquier caso, ha afirmado que esos supuestos mensajes enviados por el alcalde "no tienen ningún tinte penal", no encajan según el letrado en el artículo 183 ter del Código Penal, que castiga los supuestos de grooming, el acoso o abuso sexual online.

"De ser cierto lo que se dice en esos mensajes, negamos expresamente lo que se dice en los mismos, si los padres no vieron una conducta punible hasce más de un año, quién es esta tercera persona para sacar estos mensajes", ha concluido el letrado, que ha reiterado que el denunciante está "guiado por el odio y así lo acreditaremos".