Sillas y palcos gratis al día en la Carrera Oficial para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado 115 plazas gratuitas diarias en la Carrera Oficial de Semana Santa destinadas a personas con discapacidad y un acompañante mayor de 16 años. La iniciativa, desarrollada con la colaboración del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, distribuye 109 sillas y seis plazas en palcos durante los días de procesiones.

El plazo de solicitud permanecerá abierto del 23 al 27 de febrero, ambos inclusive, mediante trámite telemático a través de la sede electrónica del Consistorio hispalense. Como medida excepcional, aquellas personas que no puedan realizar la gestión en línea tendrán la opción de inscribirse presencialmente el 27 de febrero, entre las 9:30 y las 13:00 horas, en el Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes. El sorteo que determinará el orden de adjudicación tendrá lugar el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 12:30 horas, y el resultado será notificado por SMS o correo electrónico.

El delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha explicado que "con esta iniciativa, desde el Gobierno municipal hacemos de nuestra Semana Santa una celebración más accesible, con oportunidades para quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando para hacer de Sevilla una ciudad que cuida y respeta sus tradiciones, y lo hacemos sin dejar a nadie atrás, integrando y facilitando a quienes pueden encontrar mayor dificultad".

Distribución de plazas por ubicaciones

Las plazas se encuentran distribuidas entre la calle Placentines, Inmaculada y palcos de la Plaza de San Francisco. En la calle Placentines, junto a la Puerta del Lagarto con dirección a Cardenal Carlos Amigo Vallejo, se ofertan 97 sillas divididas en dos categorías: 65 reservadas para personas con movilidad reducida reconocida y 32 para personas con discapacidad sin movilidad reducida.

Por su parte, en la calle Inmaculada, frente a la Puerta de Campanillas con dirección a la Plaza del Triunfo, se habilitarán 12 sillas: ocho destinadas a movilidad reducida y cuatro para discapacidad sin movilidad reducida.

Palcos adaptados en Plaza de San Francisco

La Plaza de San Francisco acogerá tres palcos diarios con diferentes características. Uno de ellos está específicamente diseñado para movilidad reducida, con capacidad para dos plazas. Los otros dos palcos se reservan para personas con discapacidad sin movilidad reducida, ofreciendo cuatro plazas cada uno. En todos los casos, cada plaza incluye al titular y a un acompañante mayor de edad.