Éste es el número del sorteo para las sillas de la carrera oficial de Sevilla

El Consejo de Hermandes y Cofradías de Sevilla ha procedido este primer viernes de cuaresma al sorteo, ante el notario Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, de las localidades disponibles para iniciar el proceso de adjudicación de los nuevos solicitantes de abonos temporales de sillas y palcos en la carrera oficial, de cara a la Semana Santa 2026.

El número extraído ha correspondido a la solicitud 22459, a partir de la cual y en orden ascendente se procederá a la adjudicación de los abonos temporales de las 686 sillas disponibles para el presente año.

Los adjudicatarios recibirán en los próximos días la correspondiente notificación con el detalle de las sillas asignadas, importe del abono y plazo de pago, que comenzará el próximo 2 de marzo y concluirá el 6 del mismo mes. Se retirarán del 16 al 27 de marzo.

Las cifras de este año

Este año se han recibido en la sede del Consejo de Hermandades 28.246 solicitudes, de las que un 24,8% corresponden a la Plaza de la Campana; un 8,67% a la calle Sierpes; un 6,8% a los palcos de la Plaza de San Francisco; un 50,16% a la Avenida de la Constitución; y un 9,57% a la Plaza Virgen de los Reyes.

En el acto también ha estado presente el presidente del consejo, Francisco Vélez de Luna.