José Luis Sanz: “El problema en la bulla de Semana Santa no lo crea el sevillano, sino la gente de fuera”

José Luis Sanz y Carlos Navarro Antolín en el momento de los ‘Diálogos de Cuaresma’ en el que se proyecta la portada que protagonizó la Madrugada del año 2000.

“El problema en la bulla lo crea la gente que viene de fuera, no el sevillano, que sabe moverse en ella”. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mantenido tajante en esta afirmación durante el encuentro en el que ha participado este jueves con el subdirector de Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín, en los Diálogos de Cuaresma que organiza cada año la Fundación Cajasol. En un tono distendido, en el que el regidor ha hecho gala de su fina ironía, se han abordado distintos aspectos que afectan a la Semana Santa actual, la que le ha tocado vivir a los sevillanos del siglo XXI y en la que tiene gran responsabilidad el primer edil de la capital andaluza.

El acto –presentado por la periodista de Canal Sur Radio y pregonera de la Semana Santa de 2019, Charo Padilla– ha comenzado con una declaración de intenciones por parte de Sanz: “Soy más de ruan”. A esta aseveración le han seguido otras. “No me gustan los balcones”, al preferir ver las cofradías “a pie de calle”; y “no soy de carnavales”. En esta última declaración ha recordado aquel año que, invitado por Téofila Martínez cuando era alcaldesa de Cádiz, asistió a una final del concurso de agrupaciones en el Teatro Falla. “Duré una hora. No me enteraba de la letra”, ha admitido.

Los problemas de movilidad de la Semana Santa actual han ocupado gran parte del encuentro. El alcalde ha afirmado que “se echa en falta la fluidez” que existía antes en esta fiesta, carencia motivada, además de por la mayor presencia de foráneos, “por la falta de educación”. “Eso se aprende en casa”, insistió.

Charo Padilla, Carlos Navarro, José Luis Sanz, Antonio Pulido y Jorge Paradela. / Juan Carlos Vázquez

En este punto también ha admitido su oposición al uso desmesurado de las vallas. “Cuantas menos, mejor”. Ha rememorado el episodio (rayante en el absurdo) vivido en 2025 en la entrada de su cofradía de San Isidoro, totalmente aforada, lo que la dejó sin público. “El mando principal allí era un policía de Burgos”, ha añadido Sanz, quien ha precisado que “en algunos puntos las vallas son necesarias, pero en otros se convierten en peligrosas”.

Otro problema que afecta a la movilidad son las sillitas. “Generan también una valla”, ha afirmado el alcalde, que ha insistido en que el año pasado “se pusieron muchas multas” por el uso de este asiento portátil en lugares prohibidos.

Mientras que José Luis Sanz y Carlos Navarro han mantenido la conversación, en la pantalla del teatro de la Fundación Cajasol se han proyectado distintas imágenes. Entre ellas, una muy destacada, la portada de este periódico que reflejaba lo ocurrido en la Madrugada del año 2000. La titulaba una sola palabra: Pánico. “Fue un punto de inflexión que nos demostró lo vulnerables que éramos”, ha señalado el regidor, quien considera que “hoy día sería complicado que volviera a suceder”. Ha apoyado tal afirmación en el dispositivo de seguridad previsto para la próxima Semana Santa, que contará con 33 cámaras de videovigilancia de última generación y un importante despliegue policial. Lo más grave que puede suceder, según Sanz, es “una carrerita suelta por algún gracioso, que tendría poco recorrido”. Por cierto, el alcalde se mantiene firme en este pensamiento, aquellos tumultos de hace 26 años estuvieron “perfectamente organizados”, aunque no se sepan sus autores.

El alcalde, en un momento de los 'Diálogos de Cuaresma'. / Juan Carlos Vázquez

Una de las expresiones que más ha usado el primer edil en el encuentro de este primer jueves de cuaresma ha sido el de “suavizar”. Tanto que su interlocutor le ha preguntado, en tono jocoso, si ha traído consigo “un suavizante”. Tal término lo ha empleado para referirse a dos condicionantes importantes en la fiesta religiosa. Uno lo protagonizan los bares, de los que se muestra partidario de “suavizar” las restricciones impuestas años atrás. “Se ha criminalizado a ese sector por los incidentes en la Madrugada”, ha lamentado Sanz.

El otro ámbito a “suavizar” es el de las obras, en concreto, el tramo de la calle Imagen que se encuentra levantado para la llegada del tranvibús a la Plaza del Duque. Ha adelantado que se reducirá y mejorará el cajón de obras allí instalados con el fin de ofrecer una mejor estética a las cofradías que discurran por este enclave. Algunas ya han anunciado que tomarán por un recorrido alternativo para evitarlo. “En esta ciudad hacían falta muchas obras”. Una frase muy habitual en Sanz, quien defiende que el dinero municipal donde mejor se emplea es “en la calle, en las obras”.

Este encuentro también ha servido para asomarse al lado más personal del alcalde en esta fiesta mayor. Cofrade de la Candelaria y San Isidoro desde que era niño, al haberse criado en la Alfalfa, tiene como referentes familiares en el mundo de las cofradías a su abuelo y su padre, quien, vestido de nazareno, protagonizó el cartel de la Semana Santa de 1982. “La infancia es clave para vivir la Semana Santa”, ha abundado el primer edil.

Parte del público asistente al acto de este jueves en la Fundación Cajasol. / Juan Carlos Vázquez

Ha tenido palabras de elogio para dos cofrades. Las primeras las ha recibido José Antonio Fernández Cabrero, que ha ejercido de hermano mayor de la Macarena hasta el pasado diciembre, durante dos mandatos. “Ha sido un buen hermano mayor para la Macarena, que no se merece la salida que ha tenido”. Afirmación con la que se ha referido a la grave crisis vivida por la corporación a raíz de la fallida restauración de Arquillo en junio. “Se creó la tormenta perfecta para que se llegara a esa situación, pero ahí queda su gran gestión, devolviéndonos una Macarena mejor de lo que estaba”.

La otra persona para la que ha tenido palabras de reconocimiento ha sido Jesús Martín Cartaya, el fotoperiodista que se ganó el reconocimiento de las cofradías por su discreción y saber estar. Cualidades que le permitieron estar presente en una salida del Silencio, posibilidad que, como ha recordado Sanz, se le negó el pasado año a la reina Sofía.

Los últimos minutos del encuentro los ha protagonizado el turismo. Sanz también se mantiene firme en esta posición: es la principal industria de la ciudad, que hay que “cuidar” y que aún tiene margen de crecimiento (especialmente de visitantes chinos, que no han recuperado las cifras anteriores a la pandemia). Eso sí, vaticina que en el futuro serán necesarias para un buen control las tasas y el cobro por entrar en determinados enclaves, como la Plaza de España. Sirvan de ejemplo lo que ya hacen ciudades italianas como Roma y Venecia.