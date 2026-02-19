Diálogos de Cuaresma
Diálogos de Cuaresma / Juan Carlos Vázquez

Las imágenes de los 'Diálogos de Cuaresma' entre el alcalde de Sevilla y Carlos Navarro Antolín

El alcalde de Sevilla protagoniza la primera sesión de esta iniciativa cultural junto al periodista Carlos Navarro Antolín

19 de febrero 2026 - 23:56

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, inauguró este jueves la primera sesión de los Diálogos de Cuaresma que organiza la Fundación Cajasol. El encuentro, que arrancó a las 20:00 horas en el teatro de la entidad con acceso por la calle Chicarreros, contó con la participación del periodista Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla, quien ejercerá como entrevistador. La Semana Santa sevillana fue el eje central de esta conversación pública que combinó actualidad y trayectoria personal del primer edil.

La iniciativa cultural de la Fundación Cajasol recupera este formato de tertulia que se ha convertido en una cita tradicional durante el periodo cuaresmal. El planteamiento se estructura como una conversación entre Navarro Antolín y el invitado, permitiendo abordar tanto cuestiones de actualidad municipal como aspectos relacionados con la experiencia personal del alcalde en torno a la principal festividad religiosa de la capital hispalense.

