La Macarena y la Esperanza de Triana anuncian una nueva Cuaresma vestidas de hebrea

Todo un clásico de las mañanas de Miércoles de Ceniza, unas estampas que definitivamente anuncian la llegada de un tiempo renovado. La Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana ya lucen vestidas de hebrea en sus respectivos altares de culto, mostrándose con esta vestimenta tan habitual en tiempos cuaresmales desde que la instaurase Rodríguez Ojeda hace ya más de un siglo por San Julián.

Fiel a la tradición, ambas corporaciones han compartido el cambio de atavío de sus dolorosas titulares. En el caso de la Macarena -el tercer cambio de José Carlos Gutiérrez-, la Virgen porta un conjunto conformado por el manto azul de raso, saya burdeos, fajín de seda y aureola de estrellas, recordando aquellas primeras vestimentas de la familia Garduño allá por los años cincuenta.

Por su parte, la Esperanza de Triana luce saya y manto de tercipelo, roja y azul respectivamente, juego que se estrenó en el año 2021, y un tocado de raso de seda y brocado italiano de finales del XVIII. Igualmente, porta el fajín que bordara Julián Torres en el año 2014 y que donara un grupo de hermanos. Nimbando su cabeza, aparece con la aureola de estrellas labrada por el taller de Orfebrería Triana en el año 2000 y, sobre el fajin, porta el ancla que reproduce otro anterior, que estaba datado a inicios del siglo XX.