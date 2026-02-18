Una ciudad levantada por las obras a 40 días de la Semana Santa: "Hay que tener un plan B"

Es el asunto de esta cuaresma y el que preocupa a un buen número de cofradías. Sevilla se encuentra levantada por completo por las obras. Una situación que recuerda bastante a la de los años previos a la Expo’92. Algunas vienen motivadas por las nuevas infraestructuras (Metro y tranvibús), otras por mejoras. Dos de los trabajos que se acometen estos días afectarán a la Semana Santa, de ahí que, a 40 días, varias hermandades se muestren preocupadas y planteen cambios de itinerario en su estación de penitencia. Algunas modificaciones ya las anunció el Consejo de Cofradías y otras se confirmarán los próximos días.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en la calle Imagen, junto a la Plaza de la Encarnación, tramo que se acondiciona para la llegada del tranvibús a la Plaza del Duque. En Semana Santa discurren por este enclave –según el programa de horarios e itinerarios de 2025– hasta 14 cofradías. El Ayuntamiento ha explicado a este periódico que el cajón de obras que se instalará permite que una cofradía pueda pasar por el tramo de vía que une la parroquia de San Pedro con la Encarnación. “Hay ancho suficiente”, afirman fuentes municipales. Cuestión distinta es que las corporaciones descarten la zona “por estética”.

De esas 14 cofradías, el Cristo de Burgos ya ha aprobado el cambio en el recorrido de ida, por lo que dejará de pasar por la zona de las setas para adentrarse por Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma y Feria, para buscar desde allí San Martín, desde donde se dirigirá a la carrera oficial.

Rodear las 'setas'

Todo hace prever que no será la única. El hermano mayor de la Exaltación, Pedro Avendaño, ha explicado a Diario de Sevilla que la cofradía del Jueves Santo sopesa varias alternativas para no pasar por el cajón de obras. Aunque aún no hay nada oficialmente decidido, la opción que se baraja y que seguramente se lleve a cabo será la de rodear el Metropol Parasol, como hacía años atrás este cortejo al salir de Alcázares. De esta forma, al abandonar dicha calle, girará a la derecha para incorporarse a Laraña tras darle la vuelta a las setas. La otra posibilidad, la de hacer el giro por la Plaza de la Encarnación, se descarta, a priori, para no “entorpecer” la llegada de los nazarenos del Valle al templo de la Anunciación. En los próximos días se confirmará si finalmente la hermandad de Santa Catalina se decanta por el recorrido descrito.

Tal posibilidad también la plantea los Servitas para el Sábado Santo. Con la intención de evitar el cajón de obras en Imagen, la corporación que dirige José Ibáñez optará, “con casi toda seguridad y a falta de aprobación en cabildo de oficiales”, por girar a la derecha cuando salga de Alcázares y rodear el Metropol Parasol.

Obras en Imagen para la llegada del tranvibús. / Juan Carlos Vázquez

El tránsito por el tramo de Imagen que está en obras también afecta a una de las hermandades con un cortejo más largo, la de San Benito. Su hernano mayor, José González, señala que a día de hoy contemplan “un plan B” para esquivar esa zona. “Tal como están las cosas, no tenemos más remedio que tener un plan B”, expresa González. Éste podría ser el de rodear la Plaza de la Encarnación. Aunque tampoco se descarta discurrir por la Cuesta del Rosario y Cuna. Alternativas que aún no están decididas y sobre las que la junta de gobierno se pronunciará en cabildo de oficiales.

Esta última posibilidad también podría ser elegida por la Sed, que tomaría un itinerario de ida similar, en buena parte del trayecto, al de San Bernardo, al discurrir por la Alfalfa. El hermano mayor de la corporación de Nervión, Santos Alonso de la Florida, aclara ante estos rumores que no se ha decidido nada al respecto, a la espera de comprobar cómo evolucionan las obras.

En el viejo arrabal

Fuera ya del Casco Antiguo, otra de las reformas de envergadura es la que se acomete en Pagés del Corro, una de las principales arterias de Triana. Los trabajos afectan a la Esperanza de Triana en su recorrido por el antiguo arrabal la mañana del Viernes Santo. La intención de la corporación es adentrarse por la calle Victoria y desde allí llegar a Rodrigo de Triana, desde donde retomaría su recorrido habitual por Pelay Correa hasta la parroquia de Santa Ana para desembocar en Pureza.

Lo que queda claro es que esta cuaresma estará protagonizada por las múltiples obras que se acometen en la ciudad y que, además de las zonas mencionadas, afectan a otros enclaves por donde discurren cofradías. El hermano mayor de los Servitas menciona, en este sentido, el tramo de la calle Gerona en la confluencia con Dueñas y Santa Ángela de la Cruz. Los trabajos que allí se ejecutan no concluirán hasta el Viernes de Dolores, “un escaso margen”, como comenta el dirigente de la corporación del Sábado Santo. Un límite precipitado para unas labores que, además, se han visto ralentizadas por los temporales de las últimas semanas.

Otras obras

Otro de los enclaves que se encuentran en estas condiciones es el tramo de la Avenida que discurre por delante de la Catedral. Unos trabajos que están previstos que acaben antes de que comience la instalación de la carrera oficial.

Por si fuera poco, a estas labores urbanísticas se suma el cierre temporal de la Puerta de los Palos de la Catedral, por motivos de seguridad, después de que a principios de febrero se viniera abajo una azucena de la Giralda por las rachas de viento. El incidente ha obligado a que el Cristo de la Buena Muerte, titular de la Hiniesta que este año preside el Vía Crucis de las Hermandades, acceda y salga del templo metropolitano por la Puerta de Campanillas. En principio, se descarta que esta restricción se mantenga para la Semana Santa.