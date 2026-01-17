Estos son los cambios en la Semana Santa de Sevilla de 2026

Los cambios en el orden y horarios de la carrera oficial ya están aprobados por el Consejo de Cofradías de cara a la Semana Santa de 2026. Aunque tal acuerdo se alcanzó el pasado martes, no ha sido hasta este sábado (cindo días después) cuando la institución que preside Francisco Vélez ha publicado un comunicado ratificándolos.

"En todas las jornadas se ha buscado llegar a un acuerdo por unanimidad entre las hermandades del día. En aquella jornada en la que no ha sido posible, la junta de sección de penitencia ha determinado la configuración de la misma", señalan desde el Consejo.

También se aclara que en todas las jornadas se aplicará "la fórmula de cálculo de tiempos de paso según el conteo realizado en la Semana Santa de 2025, excepto en el Lunes y Martes Santo, al no haber completado la estación de penitencia todas las hermandades".

Por otro lado, los detalles definitivos y los recorridos que no afecten a otras hermandades serán trabajados por los diputados mayores de gobierno de las hermandades, en colaboración con el delegado de cada jornada. Serán aprobados en el Cabildo de Toma de Horas, que tendrá lugar el Domingo de Laetare, 15 de marzo.

De esta forma, así quedan los cambios para la Semana Santa de este año, que comenzará el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y acabará el 5 de abril, Domingo de Pascua.

Domingo de Ramos: la Cena, la segunda

Por acuerdo adoptado por mayoría, la configuración para 2026 de esta jornada queda como sigue: la Borriquita, la Cena, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Paz, San Roque, la Estrella, la Amargura y el Amor. La cofradía de los Terceros pasa a ser la segunda y la Hiniesta, la cuarta. La Estrella recupera su posición tradicional, al volver a ser la antepenúltima del día.

Asimismo, se adelanta 30 minutos la jornada, por lo que la Borriquita pedirá la venia en la Campana a las 15:35. De esta forma, la Virgen del Socorro saldrá por la Puerta de los Palos de la Catedral a las 23:36, dentro aún del Domingo de Ramos, si no se producen retrasos.

Martes Santo: los Javieres por el Postigo

El orden será el siguiente: El Cerro, San Esteban, la Candelaria, San Benito, los Javieres, la Bofetá, los Estudiantes y Santa Cruz. Este año el Cerro regresará por Francos, Puerta de la Carne, Puente de San Bernardo y Campamento hasta enlazar con Ramón y Cajal.

Los Javieres, debido a que sale de su nueva sede canónica, la iglesia del Sagrado Corazón en la calle Jesús del Gran Poder (donde se fundó y a la que ha vuelto este sábado) regresará por el Postigo. Será una de las estampas más novedosas de la jornada. Por tal motivo, la Bofetá regresará por Francos, con la intención de evitar la calle Jesús del Gran Poder.

Miércoles Santo: el Cristo de Burgos por San Juan de la Palma

Por decisión de la junta de sección de penitencia del Consejo se mantiene la configuración definida para 2025, mediante la cual la el Buen Fin y la Sed volverán a intercambiar los puestos, al igual que harán el Cristo de Burgos y las Siete Palabras. La jornada quedará con este orden: el Carmen, el Buen Fin, la Sed, San Bernardo, la Lanzada, el Baratillo, los Panaderos, el Cristo de Burgos y las Siete Palabras.

Otra novedad del día será el recorrido de ida del Cristo de Burgos, que dejará de pasar por las setas de la Encarnación para hacerlo por el entorno de San Juan de la Palma y San Martín.

Jueves Santo: cada vez más dentro de la Madrugada

Por acuerdo unánime entre las hermandades se amplía el final de la jornada en 15 minutos, por lo que la Virgen de la Merced, de la Hermandad de Pasión, abandonará la Catedral a las 00:05, dentro ya de la Madrugada del Viernes Santo.

Madrugada: 15 minutos antes

Se adelanta un cuarto de hora, por lo que la llegada de la Santa Cruz de Jerusalén, de la Hermandad del Silencio, a la Campana se producirá a la 1:00. Sin más cambios, los problemas en esta jornada parecen enquistarse.

En el resto de días se mantiene la configuración de 2025.