Una cita para la historia de toda una hermandad. La cofradía de Los Javieres regresa este sábado a su origen y a su cuna: la iglesia del Sagrado Corazón. Tras varios meses -incluso años- de gestiones y negociaciones, el anhelo más esperado para todos sus hermanos fructifica y culmina esta tarde con el traslado de sus imágenes titulares a este templo, a la postre el fundacional, allá por la década de los años cincuenta. A las siete de la tarde, y en andas, el Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo marcharán de la que ha sido su casa durante medio siglo, Ómnium Sanctorum, para recalar en esta iglesia de la calle Jesús del Gran Poder, que recupera así su pulso cofradiero.

En otros asuntos, comentamos las novedades de actualidad más reseñables de la semana, comentamos por ejemplo la querella interpuesta por los Arquillo contra diversos usuarios de redes sociales por las injurias vertidas sobre ellos durante el proceso de intervención fallida de la Esperanza Macarena, la extraordinaria de Santa Joaquina de Vedruna o la posible restauración de los titulares de la hermandad de la Paz, cuestión que habrán de tratar los hermanos en cabildo. Lo comentamos todo en El pájaro morado.