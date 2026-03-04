Siguen las fuertes caídas

Los principales índices europeos registraron su mayor caída en dos días desde la crisis arancelaria de abril de 2025, por la incertidumbre sobre la duración del conflicto de Oriente Medio y su posible impacto sobre la inflación y las políticas monetarias. La mayor sensibilidad de la economía europea a la subida de los precios de la energía explica las mayores caídas de las bolsas europeas. Esto coincidió con la publicación de un dato de inflación de febrero en la Eurozona por encima de lo previsto, que ha elevado la probabilidad de una subida de tipos del BCE antes de fin de año al 50%. Todos los sectores del Stoxx 600 cerraron con caídas superiores al 2% salvo Energía, que ha cedido un 1%. Los mayores descensos estuvieron en los sectores que más se han revalorizado en los últimos meses: Financiero, Utilities, Industria y Materiales. Al igual que sucedió en la crisis arancelaria, este comportamiento refleja un movimiento general de aversión al riesgo ante una situación de elevada incertidumbre, que podría llegar a afectar al escenario económico si la escalada de los precios del petróleo se prolonga en el tiempo. La intensificación del conflicto en Oriente Medio con ataques de Irán a diversos países de la región ha hecho temer a los mercados por un conflicto prolongado que presione los precios del petróleo al alza.