La habilidad de rentabilizar los empates

Botella medio llena o botella medio vacía, he ahí la cuestión. Y extrapolando conceptos podemos trasladar el dilema al resultado futbolístico del empate. Hay empates y empates y éste último del domingo en el derbi se vive en Nervión como triunfo y hasta se hace elogio sobre el hecho de que el Sevilla haya aprendido a empatar. Y así, puntito a puntito, mal que bien está escapándose de esa zona de la tabla que tanto miedo mete.

Tras este empate, el papel de Matías Almeyda ha subido como la espuma a la par que se cuestiona el rol desarrollado por Pellegrini. Y tiene narices que algún bético pueda poner en cuarentena el papel del chileno justamente tras haber sido designado entrenador del mes por LaLiga. Lo que tampoco nadie podrá discutir es que el argentino estuvo más acertado en los cambios que el chileno, utilizando el tiempo de descanso para dinamizar a los suyos.

En ese tiempo, la cosa iba viento en popa para el Betis y no era aconsejable cambio alguno, pero cuando la conexión Oso-Alexis mete al Sevilla en el partido faltó la debida respuesta en el Betis. Ocurre que las ausencias de Isco, Amrabat y Lo Celso han contribuido a que mirar al banquillo no ofrezca demasiadas soluciones. En fin que afortunadamente en fútbol continúa mandando la ley del resultadismo y hay veces que el empate tiene visos de triunfo. Y ahí la habilidad del que acostumbra a sacarle rédito a unas simples tablas. No fue la primera vez ni será la última.