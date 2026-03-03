Los 20 bares con la mejor cerveza de Sevilla en 2026, según 'Guía Sevillana'

Hablar de Sevilla es hablar de bares, veladores y cerveza fría. La capital andaluza presume de contar con miles de establecimientos hosteleros repartidos por todos sus barrios y su provincia, convirtiéndose en una de las ciudades con mayor cultura de bar de España. Aquí, la cerveza no es solo una bebida: es un ritual social que se disfruta en la barra, en mesas altas o al sol en cualquier terraza, durante todo el año. La tradición de la “cervecita” forma parte del día a día de los sevillanos, desde el centro histórico hasta los barrios más alejados.

En este contexto tan cervecero, el proyecto gastronómico 'Guía Sevillana' acaba de publicar su ranking 2026 de las mejores cervezas de Sevilla, una clasificación que muchos aficionados estaban esperando. Detrás de esta guía está Juan Antonio Aguayo, conocido popularmente como “Jota”, un popular foodie e influencer sevillano que se ha convertido en referencia en Instagram y TikTok desde 2021. Su contenido se centra en reseñar bares, tabernas y restaurantes tradicionales de Sevilla y su provincia, con un criterio independiente, auténtico y profundamente ligado a la tradición local. Para miles de sevillanos, su perfil se ha consolidado como una brújula fiable a la hora de decidir dónde ir a tapear o tomar una buena cerveza.

Las mejores cervezas de Sevilla en 2026

El listado completo publicado por 'Guía Sevillana' dibuja una selección de bares a lo largo de toda la provincia. Además, en esta selección de 20 bares, Juan Antonio Aguayo incluye establecimientos destacados por la calidad de su cerveza servida en sus distintas modalidades: de tanque, cortá y caña, tres formas muy reconocibles y valoradas por los sevillanos a la hora de pedir en barra:

Los Lilitos (El Viso) – Tanque Arturo (Sevilla Este) – Cortá La Paraíta (Parque Alcosa) – Cortá Casa Vizcaíno (Centro) – Tanque Bar Jota (Nervión) – Tanque El Tanque (Bermejales) – Tanque Ventura (Centro) – Tanque Casa Julián (Macarena) – Tanque El Tremendo (Centro) – Tanque Coronado (Centro) – Caña Bodega Camacho (Centro) – Tanque La Vicenta (Centro) – Cortá Bodeguita el Acerao (Centro) – Cortá Bar Perita (San Julián) – Tanque La Grande (Triana) – Caña Manolita (El Tardón) – Tanque Bar el Cerezo (Macarena) – Caña El Punto de Triana (Triana) – Caña Un poquito (Montequinto) – Cortá Matarrana (Mairena del Aljarafe) – Caña

Ranking completo de los bares que sirven la mejor cerveza de Sevilla en 2026 / Instagram (@Guiasevillana)

El ranking de 'Guía Sevillana' no solo premia la calidad del tiraje, sino que también dibuja un mapa cervecero que atraviesa prácticamente toda la ciudad: Centro, Triana, Nervión, Macarena, Sevilla Este, Parque Alcosa, Bermejales o San Julián, además de zonas de la provincia como Montequinto o Mairena del Aljarafe.

En una ciudad donde cada sevillano tiene su bar de confianza, esta lista se convierte en una invitación a salir del barrio propio y descubrir nuevos templos de la cerveza bien tirada. Porque si algo demuestra esta clasificación es que en Sevilla la cultura de la cerveza sigue más viva que nunca y que, más allá de modas, la tradición del buen servicio en barra continúa siendo un sello de identidad local.