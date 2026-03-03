Llega a Sevilla la borrasca Regina: estas son las horas a las que se esperan lluvias este martes

La primera semana de marzo volverá a estar muy marcada por la inestabilidad en Sevilla. La borrasca Regina será la encargada de dejar precipitaciones en la ciudad, en un episodio que también vendrá acompañado de calima. A partir del mediodía la nubosidad ocupará buena parte de la provincia, y el riesgo de precipitaciones se irá intensificando con el paso de las horas.

Según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), “la borrasca Regina generará vientos procedentes del norte de África, transportando polvo en suspensión a la Península y Baleares. También provocará lluvias, que arrastrarán ese polvo hasta la superficie. Así pues, serán probables en los próximos días lluvias en forma de barro”.

Desde el portal especializado eltiempo.es detallan que durante las próximas horas se producirá un estrangulamiento en la vaguada, dando paso a la formación de una depresión en altura con reflejo en superficie, es decir, una borrasca profunda. Será a partir de la tarde del martes cuando las lluvias afecten en mayor medida a Sevilla.

¿A qué hora lloverá este martes en Sevilla?

De acuerdo con la última previsión de la AEMET para este martes 3 de marzo, el riesgo de precipitaciones será del 25% entre las 12:00 y las 18:00 horas, aumentando hasta el 80% entre las 18:00 y las 24:00 horas, franja en la que además podrían registrarse tormentas. No hay avisos meteorológicos activados por el momento. En cuanto a las temperaturas, se espera una jornada suave, con 10ºC de mínima y 23ºC de máxima, valores relativamente altos para un día marcado por la inestabilidad.

Horas con riesgo de lluvia en Sevilla este martes 3 de marzo / Aemet

Por horas, la previsión apunta a acumulados en torno a 0,1 mm entre las 19:00 horas y la medianoche, lo que se traduce en una llovizna débil pero continuada desde la tarde hasta bien entrada la noche.

Miércoles y resto de la semana

El miércoles se intensificaría el temporal asociado a Regina en buena parte de Andalucía. Para esa jornada, la probabilidad de lluvia en Sevilla asciende al 100% durante todo el día, lo que anticipa una jornada pasada por agua.

Previsión del tiempo en Sevilla para la primera semana de marzo / Aemet

La inestabilidad no remitirá a corto plazo. Entre el jueves y el domingo 8 de marzo, el riesgo de precipitaciones será del 65%, 85%, 90% y 75% respectivamente, manteniendo a la provincia bajo un patrón claramente húmedo en este arranque de marzo.

Así, Sevilla encara una semana en la que paraguas y precaución ante la posible lluvia de barro serán protagonistas, con la evolución de la DANA y de la borrasca Regina marcando el pulso meteorológico en los próximos días.