Sevillanos atrapados en Israel: "No sabemos cuándo volveremos"

“No sabemos cuándo volveremos a Sevilla”. La frase expresa la incertidumbre en la que Fernando Mancha López, su esposa y una amiga del matrimonio sufren desde que el sábado se cerró el espacio aéreo en Israel, tras el bombardeo de Irán. Los tres se encuentran de peregrinación en Tierra Santa. La alarma les sonó cuando visitaban la Basílica del Santo Sepulcro. Han podido hablar con sus familias estos días, en los que la incertidumbre por la fecha del regreso y la incomodidad de no poder salir del hotel suponen la tónica del final de un viaje que hasta las últimas jornadas había sido una “magnífica experiencia”.

Los tres sevillanos llegaron a Israel el domingo 22 de febrero. Es una peregrinación que concertaron hace tiempo, a través de Halcón Viajes y de las dos parroquias organizadoras. Una es la de Cuevas del Almanzora, en Almería; y la otra de Villanueva de Gállego, en Zaragoza. El grupo lo conforman peregrinos procedentes de distintos puntos de España: almerienses, malagueños, zaragozanos, barceloneses y los mencionados sevillanos.

“Todo estaba transcurriendo con total normalidad”, refiere Fernando Mancha cuando se le pregunta por la experiencia de este viaje, que llevaban esperando mucho tiempo. “La agencia nos advirtió que podíamos vivir una situación así, en la que nos viéramos obligados a refugiarnos”, explica. No es para menos, pues la peregrinación tenía lugar tras más de dos años de bombardeos en Gaza. Durante este tiempo, las agencias cancelaron el Estado de Israel entre sus ofertas de destinos religiosos.

Una ruta por la vida de Cristo

“En el grupo viajamos personas de distinta edad, algunos son jubilados, como yo, pero otros son bastante más jóvenes”, refiere este sevillano de 71 años. La semana pasado recorrieron, en circuito, los lugares donde Jesús estuvo presente, la mayoría de los cuales quedaron reflejados en los Evangelios: el Mar de Galilea, Cafarnaún, Nazaret o el Monte Carmelo. La ruta llegó el miércoles por la noche a Jerusalén, la llamada ciudad de las tres religiones, una metrópolis que los ha dejado “fascinados”.

“Desde el primer momento que llegamos y cruzamos la frontera nos dimos cuenta de que Israel es un país muy seguro”, afirma este sevillano, quien “no ha visto tantos militares como pensábamos”. El trato, de igual modo, ha sido “formidable”, al darles toda la información posible. “Desde el sábado el Consulado de España y la agencia de viajes están en contacto con nosotros para indicarnos cualquier dato sobre un posible regreso”, añade. En condiciones normales, la vuelta tendría que producirse a comienzos de esta semana. Pero ahora mismo viven “en una incertidumbre”.

“Miedo no tenemos, pues nos sentimos en un espacio protegido, pero sufrimos la falta de certeza sobre cuándo podremos volver a nuestros hogares y también la incomodidad de llevar dos días sin poder salir del hotel”, explica Fernando. El establecimiento donde permanecen cuenta con sótanos que sirven de refugio cada vez que suenan las alarmas en Jerusalén.

Uno de los sacerdotes que se encuentra al frente de la expedición religiosa es el párroco de Cuevas del Almanzora, Antonio Cobo. En declaraciones a Canal Sur TV ha adelantado que una de las posibilidades que se baraja para volver es salir a través de la frontera con Egipto, donde un avión los devolvería a sus lugares de origen. Mientras tal opción se hace realidad, el sacerdote envía un mensaje de calma y pide a los andaluces que recen por la paz en el mundo. “Es muy necesaria en estos momentos”, defiende este religioso, que considera que el viaje a Tierra Santa ha sido muy provechoso de cara a celebrar la próxima Semana Santa.

El Arzobispado y la US

Por ahora, estos son los tres sevillanos que se encuentran en Israel. La Universidad de Sevilla (US), a preguntas de este periódico, ha informado de que actualmente no hay constancia de que algún estudiante de la institución académica se encuentre en algún programa de estudios en el país que gobierna Benjamin Netanyahu.

Tampoco en el Arzobispado de Sevilla hay en estos días peregrinaciones organizadas a Tierra Santa. “Cuestión distinta es que algunos sevillanos participen en viajes organizados por otras parroquias, como la del municipio almeriense”, refieren fuentes de la institución eclesiástica.

Mientras llega una solución para que puedan volver a Sevilla, Fernando Mancha, su mujer y la amiga que los acompaña hablan varias veces al día con familiares y conocidos. Ya sea a través de llamada teléfonica, whatsapp o videoconferencia. Quieren transmitir a todos sus allegados que se encuentran “bien y seguros”. “Éramos conscientes de que esto podía ocurrir. Fue lo primero que nos advirtieron cuando acudimos a la agencia”, recuerda este sevillano, para quien lo sucedido estos días no empaña para nada “la gran experiencia” que se lleva de esta peregrinación, en la que ha conocido numerosos lugares con mucho significado religioso para los cristianos. Un viaje que, pese a este revés, recomienda hacer, al menos, una vez en la vida.