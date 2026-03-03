Matías Almeyda pierde a uno de sus titulares para el Sevilla FC - Rayo Vallecano

El punto que el Sevilla Fútbol Club rescató el pasado domingo en el Estadio de La Cartuja frente al Real Betis Balompié no sólo fue balsámico, sino que supuso una inyección de moral para un equipo que afronta este fin de semana una verdadera final por la salvación. Los pupilos de Matías Almeyda reciben en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un Rayo Vallecano que se encuentra con 27 puntos en la tabla, tres por encima del descenso y tres por debajo del conjunto nervionense. Sin embargo, el técnico sevillista no podrá presentar su once de gala para el tercer choque que se perderá debido a la sanción impuesta tras su expulsión y posterior comportamiento ante el Deportivo Alavés.

Gabriel Suazo, uno de los hombres fuertes de Almeyda desde su llegada al cuadro blanquirrojo, vio la quinta amarilla del curso en La Cartuja y no estará disponible para el choque ante el Rayo Vallecano del próximo domingo. Esta ausencia, que se antoja un problema para el técnico bonaerense, podría volver a brindarle la titularidad a uno de esos futbolistas que se han ganado el corazón de la hinchada sevillista debido a su buen hacer cuando el equipo más lo ha necesitado. Joaquín Martínez Gauna, futbolísticamente conocido como Oso, fue clave tanto en el último tramo del pasado 2025 como en el empate del pasado fin de semana frente al Real Betis, dando incluso una asistencia a Alexis Sánchez para que el chileno hiciera el dos a uno.

Oso se escapa de un Aitor Ruibal incapaz de contenerlo. / Jose Manuel Vidal | Efe

Oso, un sustituto de garantías

El futbolista valenciano debutó este curso con la elástica del Sevilla Fútbol Club el 28 de octubre frente al CD Toledo en El Salto del Caballo. Su buen nivel durante una hora ante un rival de menor categoría formaron parte del guión esperado por un Matías Almeyda que le dio 90 minutos en el Francisco de la Hera contra el CD Extremadura. Sin embargo, aquella sería una prueba de fuego para el de Torrevieja, que volvería a enfundarse la camiseta del combinado nervionense aquel mismo fin de semana en Mestalla debido a las molestias musculares que Kike Salas venía arrastrando. 85 minutos en el feudo ché y 90 frente al Real Oviedo dejaron claro a la hinchada blanquirroja que Oso era un futbolista de garantías por si, como volvería a ocurrir ante el Real Madrid, Gabriel Suazo volvía a lesionarse.

Oso fue titular ante Levante UD, RC Celta de Vigo y Elche CF, con un balance nefasto no en lo particular, sino en lo general. El año, que no comenzó como esperaba el Sevilla tras dos derrotas consecutivas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, parece haberse enderezado y los nervionenses suman cuatro partidos sefuidos sin perder puntos. Ahora, el lateral de Torrevieja tiene su sus manos la posibilidad de demostrarle a Almeyda que se equivocaba cuando volvió a darle la titularidad a Suazo, reivindicándose en un partido clave como es el del Rayo Vallecano de este fin de semana.