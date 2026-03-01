En un Gran Derbi sevillano marcado por la novedad que supone su disputa en el Estadio de La Cartuja, la afición del Sevilla Fútbol Club ha llegado en un tren procedente de Santa Justa al apeadero situado justo al lado del feudo hispalense. Allí han sido recibidos por un amplio despliegue policial y centenares de hinchas del Real Betis Balompié que no han querido perder la ocasión de 'saludar' a los vecinos en la previa del choque.