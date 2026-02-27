¿Qué supermercados abren el 28 de febrero en Sevilla?

Los sevillanos se preparan para disfrutar este sábado 28 de febrero del Día de Andalucía, una jornada festiva que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía. En esta ocasión acompañará el buen tiempo, que permitirá disfrutar de multitud de actividades programadas como, por ejemplo, la recreación de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en la capital hispalense por el 500 aniversario. Ahora bien, los contratiempos no entienden de festivos y es posible que urja la necesidad de ir al supermercado.

El Día de Andalucía tiene la particularidad de que, al caer este año en sábado, no permite a priori que los trabajadores con turnos de lunes a viernes se acojan a un puente festivo, salvo los docentes en centros educativos. La jornada inmediatamente anterior es un día laborable, y al día siguiente los establecimientos comerciales se adscribirán al descanso dominical. En este sentido, los supermercados de Sevilla enfrentarían dos jornadas consecutivas de cierre, pero ¿cuáles han decidido abrir este sábado 28 de febrero?

El Corte Inglés

El gigante multimarca mantendrá un horario común a todos sus establecimientos este Día de Andalucía El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés abrirán en su horario habitual de 10:00 a 20:00 horas este sábado. En Sevilla esta norma rige para los hipermercados de Nervión Plaza, Duque de la Victoria y Sevilla Este.

Mercadona

La compañía valenciana no acostumbra a abrir en días festivos, pero, al caer en sábado y tratarse de un festivo con apertura autorizada por la Junta de Andalucía, las tiendas de Mercadona en Sevilla abrirán hasta el mediodía en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Lidl

Los supemercados Lidl no tiene un criterio unificado para cada una de las tiendas, de modo que algunas puedan optar por abrir los festivos y otras no. La multinacional alemana cuenta con su propio buscador web en el que puedes consultar el horario de los establecimientos más cercanos. En el caso concreto del próximo Día de Andalucía, todas las tiendas de Sevilla y alrededores han decidido mantener su horario habitual de 9:00 a 21:30 horas este sábado.

Carrefour

La web de Carrefour especifica que pueden abrir los domingos y festivos, pero cada una de las tiendas se rige por un criterio diferente. Es posible consultar a través de este buscador el horario que ha establecido cada uno de los hipermercados y tiendas Carrefour Express.

Dia

Cada franquicia de los supermercados DIA establece su propio horario de apertura, el cual se puede consultar a través del buscador de su página web. Este sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, la mayoría de sus tiendas en Sevilla han decidido abrir, no obstante, algunas lo harán en su horario habitual, otras con ligeras reducciones y, finalmente, las hay que solo abrirán hasta el mediodía.

Aldi

Al igual que ocurre con otros supermercados, Aldi ha decidido mantener la apertura de sus establecimientos este Día de Andalucía. Así, este sábado 28 de febrero, sus tiendas en Sevilla abrirán en su horario habitual de 09:00 a 21:30 horas: Avenida de Montes Sierra, Gonzalo Bilbao, Avenida de Miraflores o Duque de la Victoria o Virgen de Setefilla, entre otros.