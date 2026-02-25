¿Quién tendrá puente en Andalucía desde el 27 de febrero?

El calendario laboral de 2026 fija el 28 de febrero, Día de Andalucía, como la próxima fecha marcada en rojo para los trabajadores. No obstante, aquellos con turnos de trabajo de lunes a viernes deberán conformarse con un fin de semana normal al caer la festividad autonómica en sábado este año. Solo los estudiantes andaluces —y sus docentes— se acogerán a un puente de tres días en que disfrutar de una escapada, planes en familia o tiempo libre para descansar. Esto es posible gracias a una asentada costumbre: la de fijar el Día de la Comunidad Educativa en la fecha más conveniente.

Así, todos los alumnos y profesores han logrado conservar el Día de Andalucía a cambio de establecer como jornada no lectiva, bien el viernes anterior, o bien el lunes posterior a la festividad autonómica. El calendario escolar afecta a los estudiantes de las enseñanzas Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y de Adultos, pero ¿qué jornada se ha elegido en cada provincia?

¿Cuándo comienza el puente escolar por el Día de Andalucía?

En las provincias de Cádiz y Sevilla, el peunte comenzará el viernes, 27 de febrero, lo que permitirá enlazar con el Día de Andalucía este fin de semana. A estas se suma la provincia de Málaga, donde desde los estudiantes no han tendio clases desde el pasado viernes 20 de febrero y no volverán a clase hasta el lunes 2 de marzo.

Desde hace años se instauró la Semana Blanca, para compensar la falta de festivos en invierno —Málaga celebra su feria el 15 de agosto—, que suelen programarse alrededor del 28 de febrero y disfrutar así de nueve días de vacaciones. Actualmente, diversos organismos y entidades aprovechan estos días para ofrecer diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas para los menores.

En cambio, los consejos escolares de Almería, Córdoba, Huelva, Granada y Jaén han establecida el lunes, 2 de marzo, como jornada no lectiva. Por tanto, los alumnos y docentes de estas provincias se irán de puente desde el propio sábado, 28 de febrero, y regresarán a las aulas el próximo martes, 3 de marzo.

¿Cuándo son las vacaciones escolares de Semana Santa en Andalucía?

Una vez de regreso a las aulas, los escolares andaluces deberán aguardar las vacaciones de Semana Santa poco más de tres semanas hasta el 27 de marzo, Viernes de Dolores. A partir de entonces, los estudiantes tendrán un total de nueve jornadas no lectivas para descansar, hasta el 5 de abril, Domingo de Pascua, incluido. Además de este período no lectivo, los alumnos contarán en 2026 con otro día festivo durante el tercer trimestre, el Día del Trabajo, el viernes 1 de mayo, que les permitirá disfrutar de otro puente.

El final del curso escolar varía según el nivel educativo. Para los alumnos de 2º de Bachillerato, el último día lectivo será el viernes, 22 de mayo, puesto que tendrán unas semanas para preparar las pruebas de la EVAU. Mientras, las vacaciones de verano comenzarán el lunes, 22 de junio para los estudiantes del segundo ciclo de educación infatil (3-6 años), Primaria y Educación Especial, Secundaria, 1º curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Adultos en todas las provincias, salvo en Málaga, donde deberán esperar un día más hasta el martes 23 de junio.