Aprobado el calendario laboral de 2026: estos serán los días festivos en Andalucía

En mitad de la sequía festiva hasta el puente del Pilar, muchos trabajadores tienen ya la mira puesta en las vacaciones de Navidad. Pero si eres de los que prefiere organizar sus planes con antelación, esto te interesa. El Consejo de Gobierno ha aprobado el real decreto por el que se establece el calendario de fiestas laborales en Andalucía para 2026.

Calendario laboral de Andalucía 2026 / Dpto. Infografía

El nuevo calendario laboral fija doce festivos de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable, a los que hay que añadir los dos festivos locales que propone cada municipio. Así, la Junta de Andalucía ha establecido tres días festivos con carácter autonómico, el 6 de enero, Epifanía del Señor, y el 2 de abril, Jueves Santo, coincidiendo con festivos nacionales, además del 28 de febrero, Día de Andalucía.

A los anteriores se suman nueve festivos nacionales, de modo que el calendario de fiestas laborales queda de la siguiente manera:

En relación con las fiestas correspondientes a los días 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos y 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, por coincidir ambas en domingo se trasladan al lunes siguiente, es decir, a los días 2 de noviembre y 7 de diciembre, respectivamente.

¿Qué puentes habrá en Andalucía en 2026?

El calendario laboral para 2026 permitirá así a los trabajadores andaluces la celebración de hasta 5 puentes festivos:

Semana Santa : que abarca los días 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril.

: que abarca los días 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril. Puente de mayo : la Fiesta del Trabajador del 1 de mayo caerá en viernes, lo que ofrece un puente de tres días a nivel nacional.

: la Fiesta del Trabajador del 1 de mayo caerá en viernes, lo que ofrece un puente de tres días a nivel nacional. Puente de la Hispanidad : durará tres días entre el sábado, 10 de octubre y el lunes, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

: durará tres días entre el sábado, 10 de octubre y el lunes, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Puente de noviembre : entre el sábado, 31 de octubre y el lunes, 2 de noviembre, al que se traslada la celebración del Día de Todos los Santos.

: entre el sábado, 31 de octubre y el lunes, 2 de noviembre, al que se traslada la celebración del Día de Todos los Santos. Puente de la Constitución: el puente más largo del año, de cuatro días, tendrá lugar entre el sábado, 5 de diciembre y el martes, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Abarca la celebración del Día de la Constitución, 6 de diciembre, que en 2026 se traslada al lunes 7 al coincidir en domingo.

Al contrario, los trabajadores que trabajan de lunes a viernes no podrán disfrutar de un nuevo puente el fin de semana del 28 de febrero, Día de Andalucía, que en 2026 cae en sábado.