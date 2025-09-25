Las cabañuelas de Jorge Rey advierten: "El puente del Pilar estará marcado por borrascas similares al exhuracán Gabrielle"

La recta final de septiembre estará marcada por un veranillo de San Miguel adelantado y la llegada de la primera borrasca de la temporada. Los restos del huracán Gabrielle se aproximarán a las costas occidentales de la península Ibérica durante el fin de semana, dejando precipitaciones y rachas de viento. Aunque el huracán alcanzó la categoría 4 y ha cruzado rápidamente el Atlántico, lo cierto es que llegará a España "casi como tormentillas", asegura Jorge Rey.

El joven aficionado a la meteorología, conocido por su método basado en las cabañuelas, describe en su último vídeo la configuración sinóptica de los próximos días: "Hasta el 26 de septiembre, un anticiclón en torno a Europa y Azores, frente a la llegada de borrascas con vientos del suroeste al Reino Unido, dejará en España temperaturas agradables y tiempo tranquilo".

Ahora bien, el exhuracán Gabrielle generará una situación de "inestabilidad atlántica" con fuertes tormentas en áreas del oeste peninsular durante los días siguientes, "especialmente en zonas del suroeste, como Sevilla" —puntualiza Rey—. No obstante, las precipitaciones podrían llegar con carácter débil a otras regiones como Cataluña, Valencia o Canarias.

En cuanto a las temperaturas, continuarán siendo agradables debido a la influencia de los vientos de componente sur más templados.

Borrascas y vaivenes térmicos durante la primera quincena de octubre

Jorge Rey utiliza para sus pronósticos un método mixto que combina la observación de los fenómenos naturales mediante las cabañuelas con la consulta de los métodos meteorológicos convencionales. En base a estas fuentes, el burgalés augura que el mes de octubre comenzará con un refrescamiento notable de las temperaturas en el norte y "una humedad que puede generalizarse con tormentas en toda la península".

Así, de cara a los días 2 y 3 de octubre, Jorge Rey advierte de la llegada de borrascas activas, cuyo centro de bajas presiones se situaría sobre el Reino Unido, pero que afectarían a España de manera colateral. Una situación transitoria que hacia los días 4 y 5 de octubre quedaría superada, salvo en el Cantábrico, "donde se retiene la humedad y la inestabilidad".

En torno al 8 y 9 de octubre, las temperaturas subirán de forma importante en todo el país, según Rey. Posteriormente, comenzaría a crecer la inestabilidad en la mitad oeste y "hacia el 10 y 11 de octubre se incrementan las precipitaciones y las tormentas". De este modo, el tiempo durante el puente del Pilar estará marcado por borrascas y un ambiente parecido al que generará el exhuracán Gabrielle durante los próximos días, con ambiente húmedo e inestable y temperaturas agradables.

Hacia el 13 de octubre, festivo en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Jorge Rey vaticina la persistencia del ambiente húmedo y cambiante en el Cantábrico y el noroeste peninsular. En resumen: