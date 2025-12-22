El Ayuntamiento de Sevilla saca a la venta suelo para construir 1.400 viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a la venta ocho parcelas del patrimonio municipal del suelo para la construcción de 1.637 viviendas, de las que 1.402 serán de protección oficial. Este suelo aflora tras el estudio llevado a cabo por la Gerencia de Urbanismo para detectar posibles terrenos de titularidad municipal dentro de ámbitos de suelo urbano con uso global residencial, que podrían encajar en los supuestos establecidos en el decreto-ley de la Junta para acoger viviendas protegidas.

Dicho decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda permite cambios de uso, aumentos de densidad y de edificabilidad en parcelas vacantes ya urbanizadas y en edificios previamente existentes siempre que se destinaran a viviendas sociales. Tras este estudio, el Ayuntamiento ha localizado cinco parcelas del patrimonio municipal de suelo aptas para estos fines y que ya cuentan con la calificación de suelos para VPO en su planeamiento de aplicación.

Están ubicadas en ámbitos de gran valor estratégico en estos momentos, como son la Cruz del Campo, Hacienda el Rosario y, Palmas Alta sur, sectores que acogen en la actualidad importantes proyectos residenciales, ha informado el ayuntamiento en un comunicado. Estas cinco parcelas municipales saldrán al mercado tras aprobar el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo el inicio del proceso de licitación para venderlas en lotes individuales e independientes para la construcción de viviendas de carácter protegido, con un total contabilizado de 1.402 viviendas de protección oficial.

En paralelo, Urbanismo va a sacar a la venta otras tres parcelas municipales, que se destinarán tras un acuerdo alcanzado con Emvisesa a la construcción de 235 viviendas de renta libre por estar así calificadas en el planeamiento de aplicación. Dichas parcelas se localizan en otros tantos suelos de Palmas Altas sur, Hacienda el Rosario y la antigua algodonera Virgen de los Reyes. El volumen de ingresos que obtendría el Ayuntamiento por estas operaciones de venta es de casi 53 millones de euros (52.846.799 euros).

"Sevilla se ha convertido en la capital de la vivienda protegida"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "Sevilla se ha convertido en la capital de la vivienda protegida en Andalucía con 5.454 en marcha en dos años y medio, de las que 2.200 son promovidas directamente por Emvisesa (empresa municipal de vivienda y suelo".

Asimismo, a raíz de la consulta pública puesta en marcha por Urbanismo para recibir propuestas de propietarios privados de suelos interesados en destinarlos a la construcción de VPO al amparo del decreto-ley de la Junta, el Ayuntamiento ha recibido hasta la fecha diez ofertas de otras tantas parcelas privadas susceptibles de acoger la construcción de vivienda protegida.

La inmensa mayoría de estos suelos han recibido ya la autorización del Pleno del Ayuntamiento para su uso alternativo -en los casos precisos- como residencial de vivienda protegida, acogiéndose así a las condiciones de aplicación del decreto-ley autonómico de incentivación de viviendas sociales.