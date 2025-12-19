La ordenanza para fijar los periodos máximos de ocupación de la Plaza de España recibe 300 alegaciones

“Estamos elaborando una ordenanza para dotar a la Plaza de España de mayor protección. Se está elaborando como se hacen todas, con una consulta pública que ha cerrado con el registro de 300 sugerencias y aportaciones que se están estudiando. En ese proceso estamos”, detalló José Luis Sanz a la pregunta realizada por Susana Hornillo, concejal de Con Podemos-IU, sobre la regulación del uso del emblemático monumento.

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente anunció a principios de noviembre el inicio de los trámites administrativos para la “elaboración de una Ordenanza de Uso específica para la Plaza de España”. Esta medida busca establecer un marco regulatorio claro para las actividades de carácter efímero, como las culturales o recreativas, que sean de interés general y puedan desarrollarse en las zonas de propiedad municipal de este singular espacio monumental.

En cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abrió esta “Consulta Pública Previa” con el objetivo de recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas que potencialmente resulten afectadas por la ordenanza.

Planificación de las actividades efímeras

Uno de sus propósitos principales es determinar la “tipología de usos a desarrollar” en la Plaza de España, un espacio singular y especialmente sensible del parque de María Luisa. Además, se enfocará en establecer la planificación de dichas actividades, definir los periodos máximos de ocupación y especificar su régimen de autorización.

Un elemento crucial en la redacción de esta normativa es la necesidad de considerar la singularidad del espacio y su elevado nivel de protección patrimonial. Es importante destacar que este nuevo instrumento legal se elaborará sin perjuicio de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico, que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de noviembre de 2007.