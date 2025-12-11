Urbanismo no detecta daños en el uso de Icónica de la Plaza de España

“Tras la celebración de la edición de 2025 no se han detectado incidencias ni daños derivados del montaje y desmontaje del festival en los elementos patrimoniales e instalaciones de la plaza que revistan gravedad. No obstante, sí existen incidencias menores y desperfectos, generados aparentemente por el uso general de los espacios y por los visitantes”. Esta es una de las principales conclusiones que aparecen en el informe fechado el 13 de agosto de 2025 Sobre actuaciones preventivas y correctivas en la Plaza de España para la celebración de las ediciones 2024 y 2025 del Festival Icónica.

Durante el montaje y desmontaje de las instalaciones necesarias para la celebración de esas dos ediciones del festival de música en el emblemático monumento levantado por Aníbal González se realizaron una serie de inspecciones, tanto con la empresa adjudicataria de los trabajos como con los responsables de la promotora del evento, Green Cow Music. En el documento se detalla que “la revisión y mejora se abordará en el marco del contrato de conservación y con actuaciones de inversión a programar en función de la disponibilidad presupuestaria municipal”.

Al margen de esas incidencias relacionadas con el contrato de conservación de la Plaza de España, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, expone que las autorizaciones emitidas por el Ayuntamiento de Sevilla (licencia de ocupación de la vía pública y licencia de actividad ocasional) trasladan una serie de condiciones y obligaciones genéricas y concretas respecto a la accesibilidad, las afecciones a los servicios municipales, la circulación de vehículos, la solidez y la seguridad de las instalaciones, o los seguros de responsabilidad “a las que el promotor debe dar cumplimiento expreso”.

Expone que el traslado del acceso principal para el público fue “una mejora sustancial”

Para finalizar con el análisis de la edición de Icónica del pasado verano, en el informe al que tuvo acceso este periódico se destaca que la decisión adoptada de trasladar el acceso principal de público al festival a la avenida Rodríguez de Casso “ha generado una mejora sustancial en la gestión de los espacios de espera, en las condiciones de los recorridos de acceso y evacuación y en la comodidad de los usuarios”.

El gerente de Urbanismo fija la mirada un año atrás para señalar que tras la celebración del festival en 2024 se llegó a la conclusión de que existían varios aspectos mejorables y algunas incidencias puntuales a subsanar. En primer lugar, apunta que “se valoró la conveniencia, desde un punto de vista preventivo, de que tanto la disposición de los vallados como los propios elementos del vallado se instalaran de forma que minimizaran las afecciones a los elementos cerámicos más delicados de la plaza, tanto por su posible alcance como en posibles daños producidos por arrastres del vallado”.

Daños en una de las farolas de la avenida Isabel la Católica derivada de la maniobra de un vehículo auxiliar del festival. / M.G.

En segundo lugar, Vázquez expone que los técnicos de Urbanismo también detectaron algunas incidencias en la disposición y replanteo de instalaciones auxiliares como casetas y servicios públicos, recomendando el aumento de la distancia sobre los elementos más singulares en el monumento, una joya del regionalismo. “Estos dos primeros aspectos han sido trasladados y tenidos en cuenta por la empresa promotora del festival en su edición 2025 sin que a la fecha se nos haya trasladado ninguna incidencia al respecto”.

En tercer lugar, el gerente de Urbanismo explica que se detectaron algunas incidencias en el pavimento empedrado central de la plaza elíptica perimetral a la fuente. Si bien no pudo demostrarse una relación causa–efecto con la celebración de esa edición del festival, dados los eventos y accesos puntuales de vehículos y coches de caballos que se producen a lo largo del año en la plaza. “Dichas incidencias fueron reparadas con el contrato de conservación del viario de la ciudad y el específico de la Plaza de España. Son incidencias que pueden considerarse propias del uso de los espacios públicos”.

En la celebración de 2024 hubo “aspectos mejorables y algunas incidencias puntuales”

Por último, apunta que sí se produjo una incidencia puntual en una de las farolas (imágenes de la derecha) de la avenida Isabel la Católica derivada de la maniobra de un vehículo auxiliar del festival. “Dichos daños supusieron la intervención subsidiaria de la unidad de Alumbrado Público de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para ejecutar la reparación del elemento afectado. Esa reparación llevó aparejado el correspondiente cargo económico a la empresa organizadora por importe de 900,48 euros, cargo que ya fue abonado por la empresa promotora del festival”.

Este informe ha sido elaborado un año después de la primera visita a la Plaza de España de un equipo formado por técnicos de Urbanismo y de la propia promotora para el seguimiento del contrato vigente de conservación y mantenimiento de sus elementos y evaluar con un reconocimiento general el desmontaje de la escenografía y el resto de instalaciones anexas al mismo (como las zonas de restauración, quioscos de comida y bebida o camerinos). En sus conclusiones, todos coincidieron en que es necesaria “una especial sensibilidad para evitar perderla en poco tiempo”.