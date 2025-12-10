Corte total de la calle Gerona desde Doña María Coronel a San Juan de la Palma del 15 de diciembre al 20 de marzo

La calle Gerona se corta por completo al tráfico en el tramo Doña María Coronel-San Juan de la Palma desde el próximo lunes 15 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, motivado por el avance ejecución de las obras del proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de Emasesa en la zona. También se corta por completo la calle Santa Ángela de la Cruz, en el tramo comprendido entre calle Jerónimo Hernández y calle Gerona.

A partir del 7 de enero de 2026, en la calle Santa Ángela de la Cruz en su confluencia con la calle Imagen se realizará un corte parcial que afecta a media calzada. Este corte parcial afecta sobre todo a la salida y entrada del aparcamiento de Sor Ángela, que seguirá abierto al público. Debido a estas obras la entrada al parking Imagen no se ve afectada, pero la salida de vehículos se efectuará por las calles Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación e Imagen.

El plan de tráfico propuesto establece las medidas siguientes:

Cambio de sentido

* Calles Santa Ángela de la Cruz y calle Alcázares cambian de sentido.

* Calles Alberto Lista y Viejos cambian de sentido.

* Calle Feria, tramo entre Aposentadores-Madre Mª Purísima de la Cruz, cambia de sentido.

* Calle Amparo, tramo entre Viejos-Madre Mª Purísima de la Cruz, cambia de sentido.

Acceso solo a residentes

* Calle Espíritu Santo se queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

* Calle Dueñas se queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Itinerarios alternativos

Se establecen los itinerarios alternativos siguientes:

* Calle Conde de Torrejón, Alberto Lista, Viejos, Amparo, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Pza. de la Encarnación, Imagen.

* Pza. Ponce de León, Bustos Tavera, calle Castelar, Alberto Lista, Viejos, Amparo.

A partir del 7 de enero de 2026, la entrada al Párking Imagen se realizará desde la misma calle Imagen, como de costumbre, pero la salida se efectuará por las calles Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Pza. de la Encarnación, Imagen.

Itinerario para carga y descarga

Se estable un itinerario para carga y descarga por calles Amparo, Misericordia, Pza. de la Encarnación, Imagen.