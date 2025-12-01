Las obras convierten el centro de Sevilla en un laberinto para peatones y vehículos

El centro de Sevilla se parece más a una trinchera de guerra con la cantidad de obras que tienen las calles levantadas para estas fiestas. La activación del Plan de Navidad en Sevilla se presenta este año con más obras de lo aconsejable que complican el acceso de peatones y vehículos por el casco antiguo de cara a estas fechas navideñas que generan una alta concentración de personas en el centro urbano y zonas comerciales, con eventos coincidentes y niveles elevados de tránsito peatonal y de tráfico.

La lista de calles con zanjas y vallas asciende prácticamente a una decena, sobre todo en las zonas más comerciales y afectan a dos aparcamientos rotatorios clave: el de la Plaza de la Concordia y el de Sor Ángela de la Cruz.

Las calles con obras son lo que sigue ocupado de la Campana (desde Tetuán a Santa María de Gracia), de Martín Villa a Laraña, Méndez Núñez, San Juan de Ávila y Aponte, calle Sor Ángela de la Cruz y Dueñas y Teodosio. En su mayor parte están cortadas para ejecutar nuevas canalizaciones de agua y saneamiento (Emasesa) y en menor medida por la prolongación del Tranvibús al Duque, por la reforma de la antigua comisaría de la Gavidia como hotel, oficinas y espacio de memoria democrática y por los servicios que requiere el nuevo hotel del Duque que abre el año que viene.

Corte parcial del aparcamiento de Sor Ángela

El tramo más complicado de la obra de Sor Ángela es el aparcamiento rotatorio, con capacidad para 160 plazas de rotación que ocupan miles de vehículos a diario, ya que se corta parcialmente tras el puente de la Inmaculada (desde el 10 de diciembre) y en una segunda fase desde 9 de enero de 2026 para culminar la reforma de esta vía en su confluencia con la calle Imagen, explica la empresa Alonso, con sede en Carmona, encargada de la reforma de esta emblemática calle. El plan consensuado entre la constructora y el parking, ante la imposibilidad del cierre total del aparcamiento, es que se cierre primero el canal de salida de vehículos y en enero el canal de entrada para ejecutar ese tramo, de forma los coches entren y salgan por el mismo espacio regulado por un semáforo.

La apertura al tráfico de la calle Sor Ángela se calcula para mediados de marzo de 2026, explica la empresa Alonso. Así pues se retrasará más de un mes respecto al plazo de final de obra previsto (9 de febrero 2026) por la ampliación del proyecto inicial, por el parón de tres semanas que sufrió la obra para organizar la cena en el Palacio de las Dueñas por la cumbre de la ONU el verano pasado, por los restos arqueológicos aparecidos y por la lluvia intensa de otoño. La obra en Dueñas está prácticamente finalizada a falta del entronque con San Juan de la Palma.

El aparcamiento de la Concordia

Los accesos al aparcamiento de la Plaza de la Concordia se han hecho más difíciles por el corte de las calles San Juan de Ávila y Aponte debido a obras de canalización de Emasesa adjudicadas a la UTE Sorigué-Hidralia.

La primera vía, en el lateral del edificio de la Gavidia, es la que usaban los coches para acceder al aparcamiento rotatorio de la plaza. Ahora la única alternativa que tienen, pese a la señal de prohibido el paso, es seguir de frente en dirección a Jesús del Gran Poder para entrar al parking por la calle Las Cortes.

En la calle Aponte, los operarios de la UTE aseguran que esta obra debería concluir tras el puente de la Inmaculada.

Méndez Núñez

La reforma de Méndez Núñez, la vía de salida de Plaza Nueva a la Magdalena, ya no afecta al aparcamiento de Albareda, con capacidad para unos 240 vehículos actualmente. La empresa que lo gestiona asegura que sus clientes, en su mayor parte turistas, no tienen problemas de acceso o salida porque estas maniobras se realizan por otras vías ajenas a Méndez Núñez y hay una buena señalización que lo indica.

En lo que respecta a la reforma de la calle que ejecuta la constructora Martín Casillas, el tramo actual que va de Plaza Nueva a Moratín está prácticamente finalizada, pero su reapertura al tráfico tendrá que esperar más de 20 días a que fragüe el material, explica la constructora.

Eje Campana-Laraña

El enclave más transitado del centro, de la Campana a Laraña es una sucesión de vallas cubiertas con mallas blancas que no permiten al peatón ver lo que hay al otro lado, a excepción del tramo del paso de peatones más cercano al Duque que se abrió al tránsito peatonal el viernes 28. La empresa Eiffage ejecuta las obras con la previsión de acabar este tramo en la primera quincena de enero de 2026.

Para los vehículos en general, la máxima penetración es la Plaza del Cristo de Burgos, salvo la carga y descarga y residentes, que pueden llegar hasta la Plaza de la Encarnación. En los primeros días tras el corte de Laraña algunos vehículos han invadido la calle José Gestoso, pese a su estrechez y pese a la presencia de veladores. A petición de los comerciantes afectados, la Policía Local ha colocado una valla que impide el paso.

Calle Teodosio

La calle Teodosio, que lleva en obras nueve meses, desde finales de febrero de este año, sigue en obras que se eternizan, pero al menos la semana pasada se reabrió al tráfico en el cruce con Juan Rabadán que permite la salida del tráfico hacia la calle Torneo. Esta reapertura beneficia a los vecinos y a los comercios perjudicados de la Plaza de San Lorenzo y su entorno.

El problema de la dificultad de acceso por las obras se produce en un momento de tensión del Ayuntamiento de Sevilla con la plantilla de la Policía Local, lo que ha obligado al alcalde a activar el Plan de Emergencias para obligar a trabajar a los agentes locales. Esta medida de fuerza permitirá sacar a la calle entre 400 y 500 agentes diarios en tres turnos. El alcalde José Luis Sanz promete garantizar la seguridad en Sevilla y para que los sevillanos puedan disfrutar de la Navidad.