Obras del Tranvibús: el cruce entre Orfila y Cuna se corta a vehículos y peatones del 26 de noviembre al 5 de diciembre

El paso de tráfico y peatones entre Cuna y Orfila se cierra desde el 26 de noviembre

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes cortes de tráfico en el cruce entre las calles Orfila y Cuna, situadas en el Casco Antiguo, entre los días 26 de noviembre y el 5 de diciembre. Según una publicación en redes sociales del Consistorio, el corte se producirá desde las 9:00 a las 17:00 horas. Durante ese periodo no podrá acceder ningún tipo de vehículo y se habilitará un paso peatonal alternativo.

La penetración máxima para el tráfico general será hasta la Plaza del Cristo de Burgos mientras que el acceso hasta la Plaza de la Encarnación estará restringido a carga y descarga, vados autorizados, aparcamiento de la calle Imagen y servicios públicos.

Esta actuación se enmarca dentro de las obras de la segunda fase de los trabajos de ampliación del Tranvibús (TB1) de Santa Justa a la Plaza del Duque con un carril bus segregado que conecta con la línea que ya funciona desde Torreblanca y Sevilla Este a Nervión desde su puesta en servicio en septiembre.

Esta fase contempla la extensión de los cortes al tráfico hasta la entrada del aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña. El tramo de la calle Laraña comprendido entre el aparcamiento de la Facultad y la Plaza de la Encarnación permanecerá cortado al tráfico rodado, permitiéndose únicamente el acceso al parking.

Además, mientras permanezca cerrada la calle Campana, las calles Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia, Orfila, Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker quedarán en "fondo de saco" con acceso exclusivo para residentes.

El acceso a garajes variará únicamente en la calle Santa María de Gracia, que se realizará por la calle Javier Lasso de la Vega, habilitada en doble sentido solo para este fin. Las afecciones a las líneas de Tussam se mantienen sin cambios respecto a la fase 1, respetando paradas y recorridos alternativos.

La segunda fase del proyecto de ampliación del BTR está prevista hasta la primera quincena de enero de 2026, siguiendo los plazos establecidos para completar la modernización de esta importante conexión del transporte público en el Casco Antiguo de Sevilla.

Europa Press

24/11/2025 12:46:40