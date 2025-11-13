La Venta El Paisano anuncia las últimas papeletas de su cesta navideña millonaria

La Venta El Paisano de Utrera está a punto de agotar las 100.000 papeletas puestas a la venta para su monumental cesta navideña, cuyo valor en premios se aproxima al millón de euros. Este popular establecimiento sevillano mantiene disponibles las últimas participaciones tanto en su página web oficial como físicamente en sus instalaciones ubicadas en la Nacional IV. El sorteo, que se celebrará la noche del 5 de enero de 2026, ofrece premios extraordinarios como un apartamento en Sanlúcar de Barrameda, vehículos de lujo y provisiones alimentarias para todo un año.

Iniciada la venta en la pasada primavera coincidiendo con el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez de la Frontera, las papeletas, con un precio unitario de 10 €, han tenido una extraordinaria acogida entre el público. La tradición de esta cesta se ha convertido en un fenómeno social que trasciende las fronteras andaluzas, atrayendo a compradores de toda España interesados en hacerse con alguno de los lujosos premios. Entre los obsequios más destacados figuran un apartamento en la costa gaditana que se entrega completamente equipado con electrodomésticos, una autocaravana, dos coches y una dotación alimentaria suficiente para cubrir las necesidades de una familia durante doce meses.

Garantías legales y fiscales del sorteo

El sorteo cuenta con todas las autorizaciones oficiales de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, bajo el expediente nº 4908/2025 RFS/00372, lo que garantiza la total transparencia y legalidad del proceso. Este respaldo institucional supone un sello de calidad que ha contribuido a la consolidación de esta iniciativa como una de las más prestigiosas en su categoría a nivel nacional.

Las papeletas pueden adquirirse a través de dos vías principales: la plataforma digital elpaisano.es, donde se permite la compra desde una papeleta hasta un máximo de 100 en cada operación, o presencialmente en las instalaciones de la Venta El Paisano, ubicada en la Carretera N-IV (Sevilla-Cádiz), Km. 588, en el término municipal de Utrera, donde no existe limitación en cuanto al número de participaciones.

Un aspecto diferenciador de este sorteo frente a otros similares es que El Paisano asume todos los gastos fiscales asociados a los premios. Así, la venta se hace cargo de los impuestos de matriculación de los vehículos (que incluyen un Mercedes, un Cupra, una autocaravana y una motocicleta), así como de la transmisión del apartamento, notaría, impuesto de transmisiones patrimoniales y registro de la propiedad. Además, realizará el ingreso correspondiente al valor fiscal del premio en la Agencia Tributaria en nombre del agraciado, cubriendo el pago a cuenta del IRPF vigente en el momento de la entrega, proporcionando el certificado pertinente al ganador.

La cesta de la Venta El Paisano / M.G.

Los premios estrella de la Gran Cesta de Reyes 2026

El apartamento en Sanlúcar de Barrameda constituye sin duda el premio más codiciado de la cesta navideña. Situado en una de las localidades costeras más apreciadas de la provincia de Cádiz, conocida por sus magníficas playas y su excepcional gastronomía, especialmente sus famosos langostinos, este inmueble se entrega listo para ser habitado, completamente amueblado y equipado con electrodomésticos de primera calidad.

En el apartado de vehículos, destaca una lujosa autocaravana que permitirá a su propietario disfrutar de viajes con total autonomía y comodidad por cualquier rincón de la geografía española o europea. Completan esta categoría un elegante Mercedes y un deportivo Cupra, dos automóviles de gama alta valorados en decenas de miles de euros, además de una motocicleta para desplazamientos urbanos más ágiles.

Otro de los premios más llamativos es el suministro de alimentos para un año completo, una dotación que incluye productos de primera necesidad y especialidades gastronómicas que liberarán al afortunado ganador de la necesidad de acudir al supermercado durante doce meses, con el consiguiente ahorro económico que ello supone en tiempos de elevada inflación en los productos básicos.

La historia de la Venta El Paisano y su tradicional cesta

La Venta El Paisano se ha consolidado como uno de los establecimientos de hostelería más emblemáticos de la provincia de Sevilla. Ubicada estratégicamente en la Nacional IV, a su paso por el término municipal de Utrera, esta venta ha sabido combinar la oferta gastronómica tradicional andaluza con iniciativas comerciales innovadoras que han ampliado su popularidad más allá del ámbito local.

La tradición de la Gran Cesta de Reyes comenzó hace años como una pequeña iniciativa que ha ido creciendo en magnitud y prestigio hasta convertirse en un acontecimiento de relevancia nacional. El momento de presentación de la cesta coincide siempre con la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez, estableciendo así un vínculo con otro evento de gran proyección en Andalucía.

A lo largo de las sucesivas ediciones, los premios han ido aumentando en valor y diversidad, adaptándose a las preferencias y necesidades del público. Lo que comenzó como una cesta tradicional con productos gastronómicos se ha transformado en un completo sorteo que incluye bienes inmuebles, vehículos y todo tipo de artículos de consumo, manteniendo siempre los más estrictos controles legales y fiscales.

Cesta de la Venta El Paisano / M.G.

¿Cómo participar en el sorteo de la Gran Cesta?

Para quienes deseen probar suerte en este sorteo que se celebrará el próximo 5 de enero de 2026, coincidiendo con la víspera de Reyes Magos, existen dos opciones principales para adquirir las papeletas. La vía online, a través del portal elpaisano.es, permite una compra cómoda desde cualquier punto geográfico, con un límite de 100 papeletas por operación, ideal para grupos o peñas que deseen compartir participaciones.

Alternativamente, la compra presencial en las instalaciones de la Venta El Paisano ofrece la experiencia tradicional y la posibilidad de adquirir un número ilimitado de papeletas. Muchos visitantes aprovechan la ocasión para disfrutar de la oferta gastronómica del establecimiento y contemplar la exposición física de los premios que componen la cesta, lo que añade un componente experiencial a la compra de participaciones.

Con el sorteo a menos de dos meses vista, la expectación crece entre los miles de participantes que sueñan con iniciar 2026 convirtiéndose en propietarios de un apartamento en la costa, conductores de vehículos de lujo o beneficiarios de cualquiera de los múltiples premios que componen esta extraordinaria cesta navideña, cuya tradición continúa escribiendo año tras año nuevos capítulos en la historia comercial y social de Andalucía.

Pisos

1 apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Vehículos

1 autocaravana McLouis Glamys 322

1 Mercedes CLE

1 Cupra Terramar 1.5 eTSI 150 CV

1 moto BMW R18 Transcontinental

1 moto Harley-Davidson Street Bob

1 quad CFMoto 520 L

Inversión

1 billete de 10 décimos Lotería del Niño (06/01/26) del 13234

1 billete de 10 décimos Lotería del Niño (06/01/26) del 13238

Caprichos y viajes

1 piscina mod. Genova 9000 x 3300

1 bono de viajes + juego de maletas

Tecnología

1 tablet Lenovo Tab M10

1 teléfono móvil Samsung Galaxy A055

1 cadena de sonido LG CL98 3500W

1 consola Sony Play Station 5

1 ordenador portátil HP CS/15

Equipamiento para casa

1 Thermomix mod. TM6 + Varoma

1 frigorífico sidebyside Hisense RS677N4BIE inox A++/E

1 lavadora Electrolux EN6F5922FB 9 kg

1 microondas LG MH6042D 20 L

1 vitrocerámica digital Cata TD6003BK

1 campana deco Cata V6000X

1 plancha Braun SI3041GR

1 centro planchado Taurus Sliding Pro 3000

1 aspirador escoba Solac AE2505 29,6V

1 batidora Braun MQ50001MWH

1 batidora-vaso Braun JB1050WH 600W

1 freidora Grunkel FryPro2 3 L

1 plancha-asar Jata GR558

1 olla paellera Orbegozo PZ8100

1 olla a presión Orbegozo HPE8075 8 L

1 olla Magefesa Pratika Plus 7,5 L

1 cafetera Krups KP1A3BCL

1 tostador Orbegozo TO2030

1 exprimidor Braun CJ3000BK

1 batidora Braun CJ3000BK

1 batidora Braun HM21100BK 500 W amasadora

1 freidora Orbegozo FDR60 aire 4 L

1 secador Orbegozo SE2206

1 cepillo dental Oral-B Pro1 Black

1 depiladora Braun Legepil SE1010

1 báscula baño Orbegozo PB3000

1 afeitadora Braun 3 300S

1 sartén Orbegozo SFB9018 aluminio 18 cm

1 sartén Orbegozo SFB9020 aluminio 20 cm

1 sartén Orbegozo SFB9022 aluminio 22 cm

1 sartén Orbegozo SFB9024 aluminio 24 cm

1 sartén Orbegozo SFB9026 aluminio 26 cm

1 sartén Orbegozo SFB9028 aluminio 28 cm

1 sartén Orbegozo SFB9030 aluminio 30 cm

1 batería Bastilipo Suiza 7 inox

1 torre de sonido Elbe TW402BT

1 LED 65″ LG 65UR78006LK 4K Smart TV WebOS

Salud y deporte

1 bicicleta BH Quartz

1 bicicleta Revolt 2

Anti empacho

1 bote de sal de fruta

1 caja de Aerored

Alimentación

3 jamones de cebo ibéricos 50% raza ibérica de 7,5-8 kg

3 quesos Benito de oveja curado

3 lomos de cebo ibérico 50%

3 chorizos ibéricos de bellota

3 salchichones ibéricos de bellota

6 garrafas de 5 L de aceite virgen extra Ilipa

10 cubos de alubias blancas de 2 kg Ilipa

10 cubos de lentejas Eston de 2 kg

10 cubos de garbanzos extra de 2 kg Ilipa

10 botes de miel de 1 kg Ilipa

10 botes de pimientos asados de 670 gr Ilipa

10 cubos de fabada extra de 1,7 kg Ilipa

12 botes aceitunas gordal rellena pimiento 550 gr

12 aceitunas chupadeos 550 gr

12 botes aceitunas cocktel 550 gr

10 cajas de yemas El Ecijano de 16 un

10 paquetes de mostachones

10 paquetes de bizcotelas

15 paquetes de arroz Parrilla 1 kg

15 paquetes de arroz Brillante 1 kg

5 paquetes de azúcar Vivo 1 kg

18 paquetes de fideos Gallo nº 4 450 gr

18 paquetes de spaguettis Gallo 500 gr

18 paquetes de macarrones Gallo 500 gr

3 latas de atún Isabel 800 gr

3 latas de caballa Ubago 950 gr

3 latas de melva Ubago 950 gr

6 latas de piña en su jugo Alteza 825 gr

12 botes de mermelada extra melocotón Alteza 410 gr

12 botes de mermelada extra fresa Alteza 350 gr

3 latas de maíz dulce VivoChef de 3 kg

3 latas de champiñón laminado VivoChef de 2,5 kg

3 latas de alcachofas VivoChef de 3 kg

3 latas de zanahoria rallada Alsur de 2,5 kg

6 latas de tomate frito Martinete de 3 kg

12 botes de pimiento del piquillo Alsur de 185 gr

3 botes de Cola Cao de 2,5 kg

6 latas de leche condensada Benestare de 1 kg

24 leche Puleva entera de 1 L

24 latas de Coca Cola de 330 ml

48 latas de Coca Cola Zero de 330 ml

24 latas Fanta naranja de 330 ml

24 botellas Casera limón de 1/2 L

24 latas de Fuze Tea limón de 330 ml

24 latas de Aquarius de naranja de 330 ml

24 botellas de gaseosa La Casera de 1/2 L

12 latas de Red Bull de 250 ml

12 néctar melocotón de 850 ml

12 néctar piña de 850 ml

12 néctar naranja de 850 ml

56 latas de cerveza Cruzcampo 330 ml

48 latas de cerveza 0,0% Cruzcampo 330 ml

3 botellas de tinto Rioja Ramón Bilbao 75 cl

3 botellas de manzanilla Solear 75 cl

3 botellas de cava Freixenet 75 cl

3 botellas de licor de hierbas Ruavieja 70 cl

3 botellas de anís Castellana 70 cl

3 botellas de brandy Soberano 1 L

3 botellas de ginebra Beefeater 70 cl

3 botellas de elixir ron Legendario 70 cl

3 botellas de whisky J&B 70 cl

3 botellas de licor Baileys 70 cl

2 detergente en polvo Ariel 82 dosis

2 botellas de suavizante Flor de 2,1 L

9 botellas de lejía amarilla de 5 L

12 botellas de fregasuelos Asevi 1 L

12 botellas de limpiacristales Cristasol 750 ml

6 botes de champú Geniol fresa 750 ml

6 botes de espuma de afeitar La Toja 250 ml

6 botes de leche hidratante aloe vera 500 ml

12 tubos de pasta dentífrica Colgate de 75 ml

6 botes de gel Agrado rosa mosqueta 1.250 ml

6 jabón manos Agrado 500 ml