Los sindicatos de la Policía Local piden al alcalde que cobre tasas por eventos y procesiones

Los tres principales sindicatos de la Policía Local de Sevilla, el Sppme, CSIF y el SPLS, solicitaron este jueves al alcalde, José Luis Sanz, que cobre tasas a los organizadores de eventos y procesiones, como establecen las ordenanzas fiscales y como por el momento se ha negado a hacer. Sería, dicen, un posible remedio para evitar el disparado gasto en productividades y horas extra de la Policía Local. "Le tendrá que decir a una hermandad que no puede salir siete veces en un mes, o si quiere hacerlo que pague las tasas correspondientes", explicaron los representantes de los tres sindicatos, Luis Val, Santiago Raposo y Roberto Echevarría, en una rueda de prensa conjunta.

"Estamos regalando los servicios municipales a entidades privadas", apuntaron los sindicatos, que verían este cobro de tasas como una medida que ayudaría a poner coto a los eventos, y a no tener que gastar una cantidad desorbitada en productividades y horas extras para la Policía Local. Este mismo año se han gastado ya más de treinta millones de euros por este concepto, una cifra récord.

Los sindicatos valoraron el estado actual del conflicto de la Policía Local, una situación "nada grata" a la que han llegado "por culpa de una sola persona: el alcalde de Sevilla". "No ha sido capaz de negociar un plan de productividad para la Navidad, como sí se ha negociado en otras ocasiones". Los sindicatos tacharon a Sanz de "cobarde", pues no ha entregado a cada policía un decreto obligándolo a trabajar, "algo que sabe que va a perder en los tribunales porque ya hay precedentes", sino que ha optado por imponer el plan de emergencias.

Los representantes sindicales explicaron que este año era el de mayor presupuesto para productividades de la historia, 17 millones de euros, pero este dinero se agotó en mayo. "Desde entonces nos pidieron por favor que siguiéramos trabajando sin dotación presupuestaria, a crédito, y así lo hicimos. Pero así no podemos seguir porque el pleno ya se ha negado a levantar el reparo de la intervención. El alcalde pretendía que trabajáramos de forma gratuita. Todos somos trabajadores y llegamos a un límite", añadieron, recordando que aún no han cobrado la cumbre de la ONU del pasado mes de junio y hay agentes que siguen sin percibir su trabajo en la final de la UEFA de 2022.

"Nos duele muchísimo que nos digan mercenarios o que hacemos boicot, pero somos trabajadores. Este tipo de declaraciones sólo provoca crispación dentro de la sociedad sevillana, y nos tememos que algún compañero pueda tener problemas en la calle con algún ciudadano, pues el ambiente está muy enrarecido. Le pedimos al alcalde que baje el balón, pues no nos hemos negado nunca a negociar, simplemente no estábamos de acuerdo con su plan", indicaron.

Los sindicatos están a la espera de que los tribunales decidan si le conceden la cautelar y anulan el plan de emergencias activado desde la semana pasada. "La emergencia no existe. Hay unos eventos que están programados, que se pueden posponer o anular. El alcalde alega la seguridad, que es competencia del Cuerpo Nacional de Policía y no tiene ningún informe de la Subdelegación del Gobierno que avale la existencia de esta emergencia". Si los juzgados dan la razón a los agentes, denunciarán penalmente a Sanz por prevaricación.

Sobre las bajas de estos primeros días, los sindicatos lamentaron que se obligó a trabajar a buena parte de la plantilla un viernes a las 14 horas para que se incorporaran esa misma noche, con ocho horas de antelación. Y aseguraron que sólo pueden consultar la orden del cuerpo (documento interno donde se publican estos servicios), sólo puede consultarse en un ordenador de una dependencia municipal. "Se demuestra que el Ayuntamiento de Sevilla es tercermundista. Todos tenemos derecho a la desconexión digital. Las Navidades se saben cuáles son de un año para otro y los servicios se pueden programar con tiempo".

Igualmente, recordaron una circular de mayo del año pasado del Ayuntamiento de Sevilla, que asegura que los funcionarios de esta institución no tienen que justificar su ausencia si están malos hasta que se superen los seis primeros días. Los sindicatos apuntaron que sigue en vigor el plan de Navidad que marca el calendario, que data del año 2004 y que establece los dispositivos entre el 19 de diciembre al 7 de enero. Con esto, sin embargo, no es suficiente para cubrir la cantidad de eventos actuales, pues nada tiene que ver la Navidad de 2025 con la de 2004. "No nos da la vida, no llegamos a 800 efectivos de calle y cubrimos más de 3.000 eventos al año. Es imposible que se cubran todos los heraldos y cabalgatas, y no porque queramos boicotearlas, sino porque no tenemos plantilla".

Los sindicatos plantean como soluciones, además de cobrar las tasas por eventos, que haya una RPT en vigor (como ya se comprometió el alcalde hace más de un año), un incremento efectivo de la plantilla y unos presupuestos reales. También solicitan que se hagan concursos de traslados para que no sean los recién llegados los que ocupen los puestos más golosos que dejan los jubilados, y que se revisen los complementos de destino y específico. "No queremos ganar más dinero, sino lo que corresponde, y trabajar todos los días que son de Navidad, no unos días de forma intermitente como pretendía el alcalde".