La Policía Local de Sevilla multa el coche oficial del consejero de Turismo en Santa Justa

La Policía Local de Sevilla denunció el pasado mes de septiembre el coche oficial del consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, en la estación de Santa Justa. El vehículo se encontraba en la zona de personas con movilidad reducida esperando a la hija del consejero, según manifestó el conductor del vehículo a los agentes que lo denunciaron, que recogieron este detalle en un informe policial al que ha tenido acceso este diario. Bernal no se encontraba en el coche. Fuentes de la Consejería de Turismo aseguraron que el consejero tenía una reunión muy cerca de Santa Justa y le pidió a su chófer que le esperara en las inmediaciones de la estación, y el momento coincidió con el de la llegada de su hija en el tren.

Los hechos ocurrieron a las 18:05 horas del 10 de septiembre. Los agentes se dirigieron al coche, que estaba en la zona reservada para las personas con movilidad reducida y carecía de la tarjeta que habilita para aparcar en tal lugar. El conductor explicó a los policías que era “un vehículo oficial y que estaba esperando a un consejero de la Junta de Andalucía”, mostrando la tarjeta identificativa como vehículo oficial de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Los policías le indicaron al conductor que el lugar habilitado para este tipo de vehículos se encuentra frente a la puerta principal de la estación, donde hay una zona reservada para coches oficiales, a unos 20 metros del sitio en el que estaba. La respuesta del chófer fue la siguiente: “el consejero ya está saliendo y me ha indicado que lo espere en la puerta del McDonald’s”. Los agentes le reiteraron de nuevo que tenía que dejar esa zona y esperar a la autoridad en el lugar que le correspondía.

Según el informe, el conductor hizo caso omiso y se apeó varias veces del coche, “con la intención de no retirarlo”. Los policías le solicitaron el permiso de conducir y le informaron de que iban a proceder a denunciarlo. El empleado respondió que él era un trabajador, que sólo cumplía lo que su jefe mandaba y pidió a los agentes que si podían “olvidar el tema”.

En ese momento llegó al coche una chica joven de entre 25 y 30 años, cargada de maletas, con la intención de acceder al coche y depositando el equipaje en el maletero. Los policías le preguntaron al conductor quién era esta persona y el chófer aseguró que era la hija del consejero, “que es la persona a la que vengo a recoger”. Los agentes le preguntaron si antes no les había dicho que venía a recoger al consejero y el conductor dijo que no, que era a la hija.

Los policías recogen en su informe que informaron al empleado de que ese vehículo está destinado y asignado para altos cargos de la Consejería, siendo su uso exclusivo para el ejercicio de las funciones públicas, como establece la ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y la ley 33/2003 del patrimonio de las administraciones públicas, que prohíbe el uso de bienes públicos para usos privados. Finalmente, tras haber sido informadas ambas personas de la normativa, la joven decidió coger un taxi. Sin embargo, según fuentes de la Consejería, la decisión de coger el taxi fue de la joven, a “sugerencia de su padre”. La Policía entregó el boletín de denuncia al conductor.