Las misteriosas luces que alumbran el cielo de Sevilla: el Betis como respuesta

En las últimas horas han ido apareciendo numerosas fotografías en redes sociales desde distintas perspectivas de la ciudad de Sevilla en las que se ve en el horizonte una enorme mancha rosa (como reflejo de algunas luces) emanar de una zona de la capital andaluza. Todo, en plena oscuridad de la noche sevillana que ha provocado una oleada de mensajes en redes sociales generando muchas dudas. Pero la realidad es que esta imagen tiene una sencilla explicación y mucho más mundana de lo que puede aparentar y que guarda en el Real Betis Balompié y las temperaturas que se viven en estos momentos en Andalucía, la respuesta.

Y es que todo se trata de una serie de máquinas que se utilizan en el Estadio de La Cartuja para el cuidado intensivo del césped del terreno de juego del campo en el que ahora mismo juega el conjunto verdiblanco. Debido a las precipitaciones, a las bajas temperaturas y al propio desarrollo del césped, este necesita un cuidado especial e intensivo para que esté en buenas condiciones en cada uno de los partidos que disputan los de Pellegrini en el estadio.

Muchas personas resolvieron la cuestión

A raíz de ese tweet, algunas personas resolvieron rápidamente la cuestión indicando cuál era el motivo de esa luz morada. De hecho, uno de ellos incluso aportó una foto aérea en la que se muestra y se observa de forma clara todas esas maquinas en el terreno de juego.

Sin ir más lejos, el combinado heliopolitano juega este sábado a las 18:30 horas ante el FC Barcelona en ese mismo escenario y debe estar todo correcto para el buen desarrollo del juego. Y más, con dos equipos que acusan tanto un mal estado del terreno de juego en su mecanismo.

Como no podía ser de otra forma en esta ciudad, el humor apareció rápidamente en redes sociales con algunos comentarios como el del usuario Daniel Gómez, haciendo referencia a que todo era responsabilidad de NETFLIX debido a elementos provocados por la grabación de la nueva temporada de la serie 'Stranger Things'.