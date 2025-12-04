Betis - Barcelona: Horario y dónde ver por TV en directo el partido de LaLiga

Partido muy complicado el que tendrá que hacer frente el Real Betis Balompié este sábado ante el FC Barcelona en el Estadio de La Cartuja. Los de Manuel Pellegrini necesitan conseguir tres puntos que siguen siendo muy importantes en la carrera por la Champions League contra un Villarreal que cada vez está más descolgado. Les contamos en esta pieza cuándo es el partido, en qué canal verlo por TV en directo y a qué hora comienza.

Las principales ausencias para el choque apuntan a ser Isco Alarcón, Héctor Bellerín y Giovani Lo Celso. Los dos últimos, por problemas musculares que pueden tenerlos fuera, al menos, hasta el choque ante el Rayo Vallecano, aunque en el caso del argentino, quizá, podría llegar a Zagreb. Las dos grandes dudas son Antony y Amrabat.

Las fotos del Torrent-Betis / Manuel Bruque | Efe

Horario del Betis - Barcelona: cuándo se juega el decimoquinto partido en LaLiga

El duelo entre los de Manuel Pellegrini y los de Hansi Flick será este sábado 6 de diciembre de 2025 en el Estadio de La Cartuja. Dará comienzo a partir de las 18:30 horas en un encuentro en el que los verdiblancos tienen muchas oportunidades de conseguir un buen resultado. Los del técnico alemán llegarán con bastantes bajas importantes como las de Dani Olmo o Pedri.

Las fotos del Torrent-Betis / RBB

Dónde ver en directo el Betis - Barcelona por televisión y online

El conjunto verdiblanco tiene la oportunidad de conseguir catapultar la confianza de la afición de Heliópolis en cuanto a la pelea de tú a tú con el Villarreal, que es cierto que en las últimas semanas se ha perdido un poco. El Betis - Barcelona se podrá seguir por televisión a través de los canales de Movistar LaLiga TV. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.