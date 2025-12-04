¿Qué le ocurre a Antony? La imagen que preocupa al beticismo

El Real Betis Balompié superó con creces el trámite copero que en este caso tenía en el Ciutat de Valencia ante el Torrent tan sólo tres días después de conseguir la victoria en el derbi y tres días antes de recibir al FC Barcelona en el Estadio de La Cartuja en un partido extremadamente importante para los intereses del combinado verdiblanco en esa carrera por clasificarse para la Champions League. Precisamente, en ese choque ante los de Flick, Antony Matheus dos Santos es una de las mayores dudas para el combinado de La Palmera. El extremo salió del estadio cojeando, con visibles síntomas de dolor, aunque tranquilizando a los aficionados en cierta parte.

"Tranquilos, hay tiempo para recuperar. Estoy bien", comentaba el sudamericano mientras poco a poco y con una ostensible cojera abandonaba la casa del Levante. El futbolista de Osasco fue titular en Copa del Rey y estuvo en el terreno de juego más de una hora (sustituido en el 66). En ese tiempo recibió numerosas entradas a destiempo que le hicieron daño e incluso tuvo algún mal gesto en el tobillo que pudo ser el causante de ese dolor.

Los médicos le aplicaron hielo

Tal y como salió del terreno de juego se fue directo al banquillo bético y ahí los servicios médicos del combinado de La Palmera le aplicaron en su tobillo izquierdo una buena dosis de hielo para reducir la inflamación y el dolor. Tras ese último mal apoyo y la posterior sustitución, Manuel Pellegrini tendrá que estar muy atento a la evolución de su gran estrella, ya que con Isco en el dique seco hasta la próxima semana y Lo Celso entre algodones (con muy pocas posibilidades de llegar ante el FC Barcelona), el brasileño se erige como la principal esperanza verdiblanca ante los de Flick.

A los grandes futbolistas les gusta jugar los grandes partidos, y perderse el choque ante el Barcelona después de perderse el derbi por sanción seguro que sería un duro golpe para un Antony que, como ya él mismo transmitió, hará todo lo posible para estar sobre el terreno de juego. Ahora sólo queda esperar al entrenamiento de este viernes y ver si está en condiciones de ser citado.