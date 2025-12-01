Polémica con Antony; se encara con la afición del Sevilla tras el primer gol del Betis

El derbi sevillano que en esta ocasión se ha llevado el Real Betis Balompié (0-2) ha dejado muchas historias que contar y momentos que repasar. Desde la celebración de Manu Fajardo y su abrazo con Joaquín hasta el altavoz que sacaron al campo los jugadores del combinado de La Palmera para cantar junto a sus aficionados, pasando por el lanzamiento de botellas al campo por parte de la grada de Gol Norte del Pizjuán, el enfado de Pellegrini con la suspensión del partido y los incidentes de Antony con un sector del estadio con aficionados del combinado local situados frente al palco en el que vio el partido.

Y es que con el primer gol del equipo de La Palmera, se han difundido unas imágenes en redes sociales en las que el propio futbolista brasileño aparece encarándose con los aficionados sevillistas (después del primer gol del Betis, por tanto, se intuye que tras una sonada celebración) mientras que estos al mismo tiempo le lanzan objetos, vasos y le dedican una amplia nómina de improperios.

Un Antony desatado en el derbi

El brasileño, de momento, es talismán desde que llegó para el Betis. Ha estado presente en la entidad en dos derbis, y los dos han caído del lado verdiblanco, a pesar de que este no ha podido jugarlo. Tras la victoria saltó rápidamente al césped para celebrar con el resto de sus compañeros debajo de la zona en la que estaban ubicados los aficionados heliopolitanos. Pero ahí no quedó todo.

Cuando la expedición volvió a la ciudad deportiva Luis del Sol, las cámaras de Diario de Sevilla pudieron captar a los béticos que fueron a seguir celebrando aquel triunfo cómo engullían bajo saltos, gritos, banderas y balanceo todos los coches de los futbolistas de Pellegrini que iban saliendo. Ahí aparecía Antony, que provocaba un pico de pulsaciones en sus aficionados cuando desde dentro de su coche seguía presumiendo, extramotivado, del resultado que habían cosechado.